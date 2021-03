Novák Katalin sem tisztázta a kilépés körülményeit

Ujhelyi István szerint a szerződésben foglalt mennyiség a gyártókapacitások hiányosságai miatt nem érkezett meg.

Örülök, hogy - miként az a kormány Facebook-posztjaiból megtudtam - tegnap este újabb Szputnyik-szállítmány érkezett hazánkba, írja posztjában Ujhelyi István. (Az MSZP EP-képvislője szerint nem kérdés, hogy mindenki oltassa be magát, amint lehetősége nyílik rá.)

Két dolog azonban megkeseríti a szocialista politikus örömét. Az egyik, hogy a magyar kormány látványosan csak a keleti vakcinák megérkezéséből csinál állami propaganda-kampányt, ezzel is azt a látszatot keltve, hogy az uniós beszerzés közben akadozik. A másik az, hogy az oroszok sem állták a szavukat. Ugyanis a nyilvános adatok szerint a január 22-én kötött szerződés azt ígéri, hogy 30 napon belül (azaz legkésőbb ma) mintegy 1,6 millió vakcinát szállít le az orosz fél. Ehhez képest a kormány bevallása szerint is mindössze 675,6 ezer érkezett, ami a vállalt mennyiség kevesebb mint fele. Ujhelyi szerint a késlekedés a gyártókapacitás hiányosságaiból adódik, a fideszes kettős mérce azonban ilyesmit csak az Európai Unión kér számon. A politikus reméli (persze szándékolt naivitással), hogy a magyar kormány berendeli az orosz nagykövetet és panaszt tesz a vakcina-beszerzés összecsuklása miatt és megfelelő kompenzációt kér az elmaradásért. Illetve Ujhelyi abban is bízik (nem titkolt gúnnyal), hogy a kormányzati “Vakcinainfó” által küldött tájékoztató levelek pedig erről a fennakadásról is beszámolnak majd a regisztrált oltásra váró magyaroknak. Mert így lenne tisztességes. (Egyébként eddig a pillanatig egészen pontosan 1.615 millió uniós oltóanyagot szállítottak le hazánknak!)