Nemcsak a fővárosi közlekedésben várható sztrájk a következő hetekben

A katonák még fotózni sem engedték az embereket.

Annyian álltak sorba COVID-oltásért az esztergomi Vaszary Kolos Kórház reumatológiai osztályánál szombaton, hogy nem nagyon lehetett tartani a védőtávolságot. A 444-nek egy olvasó azt írta, hogy 14 órára vitte oltásra az anyját, de akkor még a 13 órára berendeltek sem kerültek sorra. A beengedést ellenőrző katona arra is figyelmeztette, hogy a kórházparancsnok 10 ezer forintra bünteti a jogosulatlan fényképezést. Egy másik várakozó arról írt a Facebookon , hogy a katona szerint azért alakult ki torlódás, mert egy számítógépes hiba miatt szombatra hívták be a vasárnap oltandókat is. Ő is arról számolt be, hogy a kirendelt katona törölteti a sorról készült fotókat. A kormány a héten azzal utasította vissza az ellenzéki önkormányzatok újabb oltópont nyitási tervét, hogy nem ezekből van kevés, hanem vakcinából. Aki pedig ezt vitatja, az oltásellenes kampányt folytat. Múlt héten szombaton a budapesti Jahn Ferenc Kórház oltópontján volt tumultus