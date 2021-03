Továbbra is meredeken emelkedik a Covid-fertőzöttek száma szerte a világban

A magyar kormányfő jövő tavasszal szeretné újraválasztatni magát, ezért az oltásokat is felhasználja a kampányához. A vakcinákat tette meg járvány elleni küzdelem egyik fő elemévé.

Magyarországon bőven van oltóanyag, a járvány mégis vastagon szedi áldozatait, ám ennek megvan a maga oka. Következik az egészségügyi rendszer általános állapotából, még inkább abból, hogy főként az elvándorlás miatt nincs elég szakember, de azért az Orbán-kabinet is megtette a magáét a bajok érdekében. A lap megszólaltatja a Semmelweis Egyetem rektorát, aki pontosan tudja, hogy nem szabad időt veszteni, mert a fertőzés 3. hulláma átcsap az országon. Azaz oltani és oltani kell. Annál is inkább, mert az új mutáns okozza a megbetegedések 90 százalékát. Nap mint nap százak halnak meg, számuk már 18 ezer felett jár. A kínai vakcina lehetővé tette, hogy felgyorsítsák az ellenanyagok beadását, de a legtöbb így is a Pfizer készítményéből fogy. A Szputnyikot csak korlátozottan használják. Ugyanakkor Merkely Béla nem érti, miért akkora az ellenkezés nyugaton a Sinopharmmal szemben, de túlzásnak tartja az AstraZeneca körüli vitát is. A közkórházak jó része roskadozik a hatalmas terhelés alatt. Teljes kapacitással dolgoznak, de nincs elég ágy és a hírek szerint több helyütt már dönteni kell arról, hogy kit próbáljanak lélegeztető gépekkel megmenteni, illetve ki az, akiről le kell mondani. Merthogy nincs elég ember, aki működtesse a készülékeket. Ám ebben része van a kormánynak is, mert a ragály kellős közepén íratott alá új szerződéseket az egészségügyi alkalmazottakkal, aminek hatására 4 ezren vették a kalapjukat. Ők most nagyon hiányoznak. Úgyhogy már helyi fideszes politikusok is bírálják kormányt, amiért az önkényes és nem átlátható módon hozza meg döntéseit. Nem részletezi az adatokat, ugyanakkor megtiltotta, hogy orvosok, ápolók nyilatkozzanak a sajtónak. Viszont nincs válasz olyan égető kérdésekre, mint pl. hogy miért halnak meg ennyien. Az oltás közben kaotikusan zajlik, az alapjául szolgáló adatbázis megbízhatatlan. Az viszont veszélyes elegyet alkot, hogy egyfelől a hatalom a beoltottak jelentős arányával büszkélkedik másfelől viszont hullanak az emberek. Az ellenzék próbál tőkét kovácsolni a helyzetből és azzal vádolja a kormányt, hogy az gazdasági megfontolásokból sokáig halogatta a korlátozásokat, az egészségügyet azonban kivéreztette. Merkely Béla ezzel együtt bizakodó, szerinte május közepére jelentkezik az oltások hatása. Hogy ez így lesz-e, attól nagyon sok függ Orbán Viktor további hatalma számára is.