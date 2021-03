Müller Cecília kínos bakit vétett az operatív törzs sajtótájékoztatóján

Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kért, hogy fertőződjön meg.

Szerdán már csak közel 24 percet késett a meghirdetett időponthoz képest az operatív törzs tagjainak napi nyilvános fellépése. A bocsánatkérés - csak úgy, mint mindig - elmaradt, így helyette Kiss Róberttől megtudhattuk, hány szabályszegő honfitársunkat kapták rajta a rendőrök az elmúlt 24 órában. Az alezredes közlése szerint 549 maszktalan embert találtak kedden, ebből 213-an kaptak csekket. Összesen 303-an akadtak, akik a kijárási tilalmat sértették meg - ismertette. – Nagyon fontos, hogy az erőinket koncentráljuk, a hatékony betegellátás szempontjából – jelentette ki az országos tisztifőorvos. Müller Cecília szerint ezt a célt szolgálja, hogy már a háziorvosokat is be lehet rendelni kórházi munkára. A koordinációt az országos kórházfőigazgatóság látja el. A szakember a sajtótájékoztatón megköszönte az oltópontokon végzett munkát, valamint a katonáknak azt, hogy "terelgetik" az embereket az oltóhelyeken. – Úgy zajlik a védőoltás, ahogy azt járványügyi szempontból kívánatos – fogalmazott, majd jelezte: sok olyan köszönőlevél érkezik a Nemzeti Népegészségügyi Központba (NNK), amely az oltópontok munkáját dícséri.

Bejelentette, hogy megkezdik a kritikus infrastruktúrában dolgozók - így a BKK és a paksi atomerőmű munkatársainak- oltását.

Müller Cecília jó hírnek nevezte, hogy a szennyvizekben található örökítőanyagok stagnálnak, illetve némely helyeken csökkenést mutatnak. Ezért ismételt mérést végeznek, mert ennek prognosztikus jelentősége van, ez talán azt is jelentheti, hogy a járvány terjedése mérséklődhet. Kérdésre válaszolva az országos tisztifőorvos elmondta, az indiai és az új kínai oltóanyag behozatalára már engedélyt adtak a hatóságok, zajlanak a tárgyalások. Az első Janssen- szállítmány április második felében érkezhet, a pontos mennyiséget egyelőre nem lehet megmondani. Ugyancsak egy újságírói felvetésre válaszolva jelezte, a gyerekek nem olthatóak a jelenlegi vakcinákkal, de reményét fejezte ki, hogy számukra is lesz hamarosan használható készítmény. Az operatív törzs mai sajtótájékoztatója egy óriási bakit is tartogatott. Müller Cecília felszólalása során egy komoly hibát vétve véletlenül mindenkit felszólított arra, tegyen meg mindent annak érdekében, hogy megfertőződjön és kórházi kezelésre szoruljon.