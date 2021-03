Keményen odaszólt az orvosoknak az Emmi

A szaktárca érdemben nem reagált a MOK felvetésére, hogy jóval szigorúbb korlátozásokat vezessen be a kormány.

Az oltásellenes orvosokat állítsák az oltás pártjára - ezt javasolta a Kásler Miklós vezette Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) a Magyar Orvosi Kamarának (MOK). A szaktárca érdemben nem reagált a MOK felvetésére, hogy jóval szigorúbb korlátozásokat vezessen be a kormány. A kamara kéthetes, szigorú zárást javasol – csak az élelmiszerboltok és a patikák maradhatnának nyitva –, melyben csak rendkívül indokolt esetben mozdulhat ki bárki is az otthonából, kerülve a tömegközlekedést és a csoportosulásokat. Ez szerintük sokkal eredményesebb védekezés lenne a járvány terjedésének megállítására, mint egy elhúzódó, félig zárt-félig nyitott világ. A MOK álláspontja a járványadatok alapján teljesen érthető, hiszen egy évvel ezelőtt, az első hullám idején a mostaninál összehasonlíthatatlanul jobb halálozási és fertőzöttségi adatok voltak, a jelenleginél mégis sokkal szigorúbb előírások voltak érvényben. Tavaly tavasszal április közepe számított a járvány szempontjából a legrosszabb időszaknak: a legtöbb, 210 fertőzést egy nap alatt 10-én regisztrálták, s 18-án haltak meg a legtöbben, 17-en koronavírus miatt. A napi fertőzések száma tehát tavaly tavasszal a jelenlegi 2-3 százaléka volt, míg a halálozásoké a mostani 6-8 százaléka. Szigorú kijárási korlátozás volt érvényben: a lakóhelyet csak alapos indokkal – például munkavégzés, vásárlás, orvos – lehetett elhagyni, a boltokban pedig – melyek az élelmiszerüzletek, drogériák és patikák kivételével csak délután 3 óráig lehettek nyitva – 9 és 12 óra között csak a 65 év felettiek vásárolhattak, máskor csak a legfeljebb 65 évesek. Ezzel szemben jelenleg ugyan csak az élelmiszerboltok, gyógyszertárak, drogériák és kertészeti boltok lehetnek nyitva, viszont ezek este 7-ig, s nincsen semmiféle korlátozás életkor- vagy vevőlétszám alapján. A tavalyival szemben most zárt kapuk mögött, de minden bajnokság zajlik, a sportolóknak az uszodák és sportcsarnokok nyitva vannak, sőt, Magyarország megannyi nemzetközi sporteseménynek ad otthont, s a kijárási korlátozás is csak eset 8 és reggel 5 óra között érvényes.