Késsel fenyegette meg a dohánybolti eladót egy férfi, elmenekült a bevétellel

Papcsák Ferenc, Zugló volt fideszes polgármestere a cégén keresztül már közel 26 millió forinttal gazdagodott annak a városligeti teraszos étteremnek a bevételeiből, amelynek indulását az ő hivatali ideje alatt hozták tető alá az önkormányzatnál - tudta meg a 24.hu . A Monsoon Rain Kft. 2011-ben kapta meg – kedvező feltételekkel – 18 évre a bérleti jogot. Papcsák aztán 2017-ben egy, a tulajdonában lévő cégen keresztül kisebbségi tulajdonos lett az étteremben, így most már övé az osztalék negyede. A Nyereg a Városligeti-tó partján egy műemléki védelem alatt álló épületben nyílt meg. Jelenleg csak házhoz szállítással működhet, ám az elmúlt években a turistaforgalomnak köszönhetően komoly nyereséget termelt. Az épület és a hozzá tartozó 800 négyzetméteres kert bérbeadására a Városliget-törvényt parlamenti képviselőként benyújtó Papcsák Ferenc zuglói polgármester tett javaslatot 2011-ben . A Zuglói Vagyonkezelő Zrt. hamarosan ki is írta a pályázatot az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra, amit aztán – egyedüli jelentkezőként – a Monsoon Rain nevű vállalkozás nyert meg. A szerződés szerint 2029. december 31-ig mindössze havi 100 ezer forint a bérleti díj. A Monsoon Rain jelenlegi tulajdonosa a L.A.C. Holding Zrt. érdekeltségébe tartozó, vendéglátással foglalkozó Food Style Kft., amely a Nyereg mellett az Erzsébet híd budai hídfőjénél található szabadtéri szórakozóhelyet, a Romkertet is üzemelteti. A L.A.C. Holdinghoz tartozik a Városligetben, a Széchenyi-fürdő oldalában működő Széchenyi Kert Étterem is. A L.A.C. Holding a Fideszhez közel álló milliárdos, Horváth László szerteágazó gazdasági birodalmának központi cége. Horváth László az első Orbán-kormány alatt a Magyar Fejlesztési Bank igazgatótanácsából indult, később kazahsztáni kapcsolatai miatt tiszteletbeli konzul lett, majd Spéder Zoltán részesedését vette át a Schmidt Mária és Ungár Péter érdekeltségébe tartozó Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési (BIF) Nyrt.-ben. A Monsoon Rain Kft.-ben 2017-ben kapott kisebbségi részesedést Papcsák Ferenc egyik vállalkozása. A Pannon Census Kft. a nyereség 25 százalékát zsebelheti be. A Monsoon Rain Kft. a 2019-es üzleti évben aztán 333 millió forintos rekordforgalom mellett 87 milliós nyereséget ért el. A 2020 nyarán megtartott közgyűlésen azonban – vélhetően a járványügyi korlátozások miatt – a tulajdonosok úgy döntöttek, nem veszik ki a nyereséget. Papcsák Ferencet az Orbán-kormány 2010-es megalakulása után elszámoltatási kormánybiztosnak nevezték ki, de azt a posztot rövid idő után a zuglói polgármesterség miatt otthagyta. A 2014-es önkormányzati választáson alulmaradt Karácsony Gergellyel szemben, a fideszes politikus ezután lett az Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottságának elnöke, a jegybanktól havi 3,5 milliós fizetést kap. Papcsák nemrég a felszámolói üzletbe is beszállt. A múlt héten a Direkt36 írta meg, hogy a kormány újraosztotta a pandémia miatt várhatóan nagy prosperitás előtt álló területet, az intézkedéssel pedig több fideszes politikus és a kormányhoz közeli ember kerülhet be a felszámolói körbe. A nyertesek között van egy Fejérvári-ház Kft. nevű cég is, amely Papcsák résztulajdonába tartozik. Kérdésünkre, hogy milyen körülmények között került a Monsoon Rain tulajdonosai közé, Papcsák Ferenc nem válaszolt. A Food Style Kft. ügyvezetője, Mihály Gábor ugyanakkor azt írta, hogy a Pannon Census Kft. a másik tulajdonossal kötött adásvételi szerződés útján, a jogszabályoknak megfelelően vált a cég tagjává.