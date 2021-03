Az izraeliek fele már a második oltást is megkapta

Az izraeli lakosság fele már a második oltást is megkapta az új típusú koronavírus elleni vakcinából - jelentette a Háárec című újság honlapja csütörtökön.

Az ország 4 655 955 lakója a mintegy három hónapja elkezdődött oltási kampány során már két dózist kapott szerda estig a Pfizer oltóanyagából az egészségügyi minisztérium adatközlése szerint. További 550 ezer embert eddig egyszer oltottak be, és a második adag vakcinára vár, amit három héttel az első után adnak be Izraelben. Ezzel az oltottsági szinttel még nem közelítik meg a közösségi immunitáshoz szükséges legalább 70-80 százalékot, de a járvány már így jelentősen visszaszorult. A vakcina az előzetes várakozásokon felül, mintegy 95 százalékban hatékony a koronavírus fertőzés okozta súlyos tünetekkel járó betegségek elkerülésében, s az idős korú lakosság beoltása után szinte azonnal megmutatkozott pozitív hatása a súlyos esetek és a halálozás csökkenésében. Az utóbbi hónapban az új fertőzések 97 százalékánál a brit koronavírus-változatot azonosították Izraelben, s noha ez fertőzőbb és veszélyesebb a korábbi változatnál, és ezen időszakban jelentős nyitást engedélyeztek a gazdaságban, a kereskedelemben és az oktatásban, mégis folyamatosan csökkent az új vírushordozók és a súlyos betegek száma. "A drámai eredmény eléréséhez nem szükséges a közösségi immunitás elérése" - nyilatkozta a lapnak Ran Blicer professzor, a Klalit nevű egészségbiztosító pénztár kutatóintézetének igazgatója. "A közvetett védelmi hatásnak nevezett jelenség már a közösségi immunitási szint elérése előtt megjelenik, és nagyban csökkenti a betegségek számát" - hangsúlyozta a szakember. "A maszkok viselése és a társadalmi távolságtartás elegendő lehet a megbetegedések csökkentéséhez és a gazdaság óvintézkedések melletti megnyitásához, és éppen ezt látjuk a gyakorlatban"- tette hozzá. A Makkabi nevű egészségbiztosító pénztár tanulmányt tett közzé közösen a haifai Technion Egyetemmel 1,8 millió izraeli adatai alapján, amely szerint az oltás 99 százalékban megakadályozta a megbetegedést a második vakcina utáni harmadik héttől, és 91 százalékban a fertőzést is elkerülték az oltottak. Az idősebbeknél és a háttérbetegségekben szenvedőknél némiképp csekélyebb volt az oltóanyag hatékonysága, de náluk is kiemelkedően magas védettséget biztosított az oltás. Szerdán 10 474 izraelit oltottak be először és 45 158-at másodszor a Pfizer oltóanyaggal. A december 20-án kezdődött oltási kampányban eddig 5 202 664-en (az ország lakosságának 55,96 százaléka) kapták meg legalább az első dózis vakcinát. Jelenleg 12 906 aktív fertőzöttet tart nyilván az egészségügyi minisztérium, a koronavírus okozta szövődményekkel 740 embert ápolnak kórházakban, közülük 482-en súlyos esetnek számítanak, 189-en lélegeztetőgép segítségére szorulnak. A SARS-CoV-2-vírus okozta betegségben tavaly február óta 6157-en haltak meg Izraelben.