11 265 új fertőzöttet regisztráltak, meghalt 275 beteg

Folyamatosan zajlik az oltás, már 1 803 533 fő a beoltottak száma, ebből 594 662 fő már a második oltását is megkapta - közölte péntek reggel a kormányzati tájékoztatási központ . 11 265 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 614 612 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 275 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 19 499 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 392 314 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 202 799 főre emelkedett. 11 823 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1480-an vannak lélegeztetőgépen. Az eddig regisztrált 65 év felettiek 71%-a már megkapta az oltást, a többiek is hamarosan sorra kerülnek. A kórházi oltópontokon Pfizerrel, a háziorvosoknál Sinopharmmal, AstraZenecával, és Modernával folytatódik az oltás. A kormány döntött az óvodai, iskolai és bölcsődei dolgozók kampányszerű oltásáról is. Ennek részleteit hamarosan ismertetik - tették hozzá.