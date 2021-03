Továbbra sem ellensége a közpénznek Mészáros Lőrinc

Februárban annyi építőipari céget alapítottak, mint még soha - közli az Opten. Az, hogy ez inkább jó vagy rossz, még kérdés. A felszámolások szintén fél évtizedes csúcsot döntöttek.

Rekordszámú, 738 építőipari céget alapítottak februárban – közli az Opten. A most februári érték 40 százalékkal meghaladja az eddig csúcsnak számító 2008-as havi átlagot is. A meglepő adat mögött elemzőjük, Pertics Richárd szerint részben az ágazat eleve magas és növekvő cégbejegyzési számai állnak, de a koronavírus-járvány hatására sok vállalkozó is erre pályára kényszerült, a kormányzati ösztönzőprogramok pedig a fehéredés irányába mutatnak. Bár az ágazat nem tartozott a járványhatás nyertesei közé, a 2020 májusi mélypont óta töretlen a növekedés. Olyannyira, hogy a 2021 januári termelés 11 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. Sok vállalkozó most szembesülhetett azzal, miként lehet felülni az új hullámra. A kormányzati felújítás-ösztönzés ügyviteli, számlaadási kötelezettségei miatt a szabályos működés felé indulhatnak olyan kivitelezők is, akik eddig nem feltétlen működtettek saját vállalkozást. Nagy kérdés ezek hosszú távú teljesítménye. Az alapítás és az üzemeltetés sok új szereplőnek nem kézenfekvő, így a kiegyensúlyozott cégbázis még hosszú út. Különösen érdekes az új belépők helyzete a koronavírus harmadik hulláma tükrében. Miközben a vírus, a beruházások elmaradása miatt az ágazatban mégsem uralkodik kedvező hangulat, uniós társaiknál bizakodóbbak. A 170 megszüntetés alacsony, de ennek megítélésében nem hagyható figyelmen kívül a kényszertörlések tilalma. A 105 új felszámolás viszont 5 éves csúcs. A hátrahagyott tartozások és kifizetetlen számlák tehát továbbra is nehezítik az ágazat és a hitelezők helyzetét. A nyugodt bezárást célzó végelszámolási bejelentések 50-es száma a januári csúcs után megnyugvást mutat. Végrehajtás 748 cég ellen indult. Bár mindkét adat illeszkedik a korábbi évek folyamataihoz, egyszersmind magasnak is számítanak. Mindezek eredőjeként tovább növekedett az ágazatban a társas vállalkozások száma. Az érték jelenleg 58 ezer, ami erősen közelíti a 2011-es, 61 ezres csúcsot. A rekorddöntés azon múlik, mikor engedélyezik újra a kényszertörléseket és az ebbéli ügyhátralékot mikorra dolgozzák le.