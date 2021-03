Öngyilkos merénylő robbantott egy indonéziai katolikus templomnál

Nagyobb vontatóhajókat várnak a helyszínre, és arra számítanak, hogy vasárnap fél méterrel magasabb lesz a dagály, ami szintén segíthet.

A Szuezi-csatornát elzáró teherhajót sikerült szombaton megmozdítani, de nem lehet tudni, mikorra szabadítható ki - jelentették hírügynökségek tisztségviselők közlése alapján. Az Ever Given nevű, panamai bejegyzésű konténerszállító kedd reggel fordult keresztbe a Földközi-tengert a Vörös-tengerrel összekötő csatorna déli végének közelében, egy szűk szakaszon, ahol egyszerre csak egy irányban közlekedhetnek a hajók. A balesetet az üzemeltető Soei Kiszen japán cég szerint az erős szél okozta. A 400 méter hosszú hajó kiszabadításán mások között a Boskalis nevű holland cég dolgozik vontató- és kotróhajók segítségével és a dagályok kihasználásával. Szombatra sikerült kiszabadítani az üledékből a hajó farát és kormánylapátját. A hajó orrának környékéről is már elkotortak mintegy 20 ezer tonna homokot, amely azonban még kevés. Ezenkívül a hajóból már kiszivattyúztak 9000 tonna ballasztvizet. További, nagyobb vontatóhajókat várnak a helyszínre vasárnap hajnalra, és arra számítanak, hogy vasárnap fél méterrel magasabb lesz a dagály, ami szintén segíthet. Peter Berdowski, a Boskalis vezérigazgatója a holland televíziónak nyilatkozva azt mondta: reményei szerint legkésőbb a jövő hét közepére sikerül kiszabadítani a hajót. Oszama Rabi, a Szuezi-csatorna Hatóság elnöke sajtótájékoztatóján azonban úgy nyilatkozott: nem lehet tudni, mikorra szabadítható ki a hajó, de ez akár gyorsan is megtörténhet. Ő nem zárta ki, hogy a hajó keresztbe fordulását más is - például emberi mulasztás vagy műszaki hiba - okozta, mint az erős szél. Mint mondta, reméli, nem kell kirakni a hajó rakományából, bár erre is felkészültek: egy daru áll a parton. Akár csak 600 konténer kirakodása nagyon megnövelné az egész művelet hosszát. Ez arra késztethet várakozó hajókat, hogy másfele kerüljenek. A hajó 18 300 konténert szállít. A csatorna két végén már összesen 321 hajó vár arra, hogy átkelhessen. A 193 kilométer hosszú csatornán halad át a tengeri világkereskedelem körülbelül 12 százaléka. Zavartalan forgalom esetén ez naponta mintegy 50 hajót jelent.