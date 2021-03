Nem halt meg senki tegnap Londonban koronavírus-fertőzés miatt

Csaknem egy hete torlaszolta el az utat a hajóforgalom elől az Ever Given.

Kiszabadították azt az óriás konténerszállító hajót, amely egy hete keresztbe fordult és partnak ütközött a vízi út egy szűk szakaszán, így újra járható a Szuezi-csatorna – írta a Reuters . Hétfőn reggel a csatornahatóság vezetője arról számolt be, hogy már nyolcvan százalékban egyenesbe állt a csatornában az Ever Given. A szabadítási műveletet végző Boskalis holland cég vezetője, Peter Berdowski egy holland rádiónak nyilatkozva úgy fogalmazott: a fara már szabadon úszik, az orra még az üledékbe ér, de sikerült beindítani a motorjait. Mint mondta, még sok teendőjük van, hogy a konténerszállító a megszokott módon közlekedjen. Kiszabadítás után műszaki ellenőrzésre a csatornával szomszédos tavakra navigálják majd. A hajózási szakemberek véleménye eltért abban a kérdésben, hogy mikorra áll teljesen helyre a forgalom a csatornában, a Maersk szállítási vállalatcsoport például úgy vélte, csak hetek múlva. A baleset több milliárd dollár veszteséget okozott a csatornát üzemeltető Egyiptomnak és a hajózási társaságoknak. A Lloyd's List brit hajózási folyóirat úgy tudja, hogy hétfőre 425 hajó torlódott fel a csatorna két végén. Oszama Rabi, a Szuezi-csatorna Hatóság elnöke úgy ítéli meg, hogy csatorna szabaddá válása után a hajók három és fél nap alatt mind átjutnak majd rajta úgy, hogy a nap 24 órájában engedik a forgalmat. A panamai zászló alatt közlekedő, 400 méter hosszú és több mint 200 ezer tonna vízkiszorítású, japán tulajdonban lévő konténerhajó az erős szél hatására fordult keresztbe egy héttel ezelőtt a csatorna egy szűk, déli szakaszán, és orra beékelődött a parton. Vontató- és kotróhajók segítségével szabadították ki. Mintegy 27 ezer köbméter homokot kotortak el a hajótest környékéről, amit nehezített, hogy a meder alja sziklás. Abdel-Fattáh esz-Szíszí egyiptomi elnök kijelentette, hogy Egyiptomnak sikerült megoldania a problémát.