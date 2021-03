Megfojtotta a főbérlőjét egy férfi Papon

Az ítélet ellen a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett.

Legkorábban 30 év múlva szabadulhat a börtönből az a férfi, aki felesége életét rendkívüli brutalitással oltotta ki, emellett a gyermekét is meg akarta ölni a késsel. A Debreceni Ítélőtábla helybenhagyta az elsőfokú bíróság ítéletét, amely jogerőre emelkedett. Az első fokon eljárt Debreceni Törvényszék 2020 novemberében M. Á. vádlottat különös kegyetlenséggel, több emberen elkövetett emberölés bűntett kísérlete és kapcsolati erőszak bűntette miatt életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte és 10 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. A férfi és a felesége éveken keresztül kiegyensúlyozott kapcsolatban élt a Hajdú-Bihar megyében található házukban. Azonban a bűncselekmény előtt csaknem 4 évig a vádlott folyamatosan hűtlenséggel vádolta feleségét. A férfi még poligráfos vizsgálatot is csináltatott a feleségével Budapesten, amely megállapította, hogy nem kérdőjelezhető meg a nő hűsége. Ennek ellenére az évek során a vádlottban az indulat folyamatosan fokozódott és már nemcsak szóban, hanem tettleg is bántalmazta a feleségét, aki azonban orvoshoz, egy eset kivételével, nem ment. Egy ideig a családtagjainak azt mondta, hogy elesett vagy beütötte magát, majd később már beszámolt a gyermekeinek az őt ért bántalmazásokról. A férfi 2016 novemberében egy nyújtófával testszerte bántalmazta feleségét, amely miatt büntetőeljárás is indult ellene. A sértett és a vádlott között 2018 májusában a féltékenység miatt újra veszekedés alakult ki, a férfi bántalmazni akarta a nőt, azonban az akkor otthon tartózkodó egyik fiúk közéjük állt. Az asszony átszaladt a közelben lakó másik fiához, akinek elmondta a történteket. A vádlott rövid idő elteltével személygépkocsival a fia házához ment, magával vitt egy tőrkést, amivel hasba akarta szúrni a fiát, aki el tudott lépni a szúrást elől. A fiú ekkor apja mögé került és két kézzel átfogta a mellkasát, majd – a korábban anyját védelmező – testvére is odaszaladt, végül sikerült kicsavarnia a vádlott kezéből a tőrt. Miután a vádlottat a fogásból elengedték, ő tovább szidalmazta a fiait és megöléssel fenyegette őket, majd az autójával elhajtott a helyszínről. A végzetes napon, 2018. októberében a vádlott és a felesége is otthon tartózkodtak, a nő ebédet főzött a ház teraszán, az asztalon ezért több kés is volt. A vádlott a feleségével ismét vitatkozni kezdett, egyre agresszívabb állapotba került, majd az asztalról felkapott egy 20 centiméter pengehosszúságú kést és azzal a vele szemben álló asszonyt szurkálni kezdte. Az első szúrások annak mellkasát érték, valamint a kezét, amit védekezésül maga elé tartott. A vádlott ezután a földön fekvő nőt nagy erővel még további 35 alkalommal test szerte megszúrta. A sértett a helyszínen elvérzett és perceken belül meghalt. A vádlottat végül a Terrorelhárítási Központ munkatársainak közreműködésével fogták el. Az ítélet ellen az vádlott és védője enyhítésért fellebbezett.