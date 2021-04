Szabálysértési eljárás indult a ferencvárosi BLM-szobor ügyében

Az alkotást már avatása napján számos atrocitás érte, mígnem egy neonáci csoport ma reggel úgy döntött, hogy összetöri azt.

Péntek reggelre egy neonáci szervezet képviselője - társai támogató jelenlétében - szétverte azt a ferencvárosi BLM-szobrot, amit már az átadás napján atrocitások értek . Előbb a Mi Hazánk és a Légió Hungária aktivistái közös akcióban kordonozták körbe a szobrot, majd este a helyiek kiraktak egy létrát, hogy aki meg szeretné nézni az alkotást, az meg tudja tenni. Ezt használta ki később egy férfi, aki a létra tetejéről fehér festékkel öntötte le a szobrot. Ez utóbbi eset elkövetőjét lapunk információi szerint a rendőrség megtalálta, a rongáló be is ismerte tettét, amikor a hatóság "tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt" hallgatták meg. A reggeli szobordöntők kapcsán is tettünk fel kérdéseket a rendőrségnek, amint választ kaptunk tőlük, cikkünket frissítjük.