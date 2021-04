Lezárták a Capitolium környékét: autó csapódott a védelmi kordonba

Bár maga Csehország is elutasította az uniós megállapodást, Kurz szerint erre szüksége van, hogy megbirkózzon a járvánnyal.

Ausztria harmincezer adag vakcinával támogatja Csehországot - jelentette be pénteken Sebastian Kurz osztrák kancellár. Ausztria Rudolf Anschober osztrák egészségügyi tárcavezetővel egyeztetve bilaterális úton segít a koronavírus elleni oltóanyaggal Csehországon - közölte Kurz. Mint mondta, nagyon kedvezően értékelik azt, hogy más uniós tagállamokból is hajlandóságot látnak erre. Az európai uniós tagországok zöme megegyezett csütörtökön abban, hogy a lélekszámarányosan járó Pfizer/BioNTech-vakcinákból közel hárommillió adagot szolidaritásból szétoszt a koronavírus-járvány miatt "leginkább rászoruló" országok között; három tagállam - Ausztria, Csehország és Szlovénia - elutasította az egyezséget, ezért számukra a lélekszámarányosan járó mennyiség nem változik. Ausztria Csehország iránti szolidaritásból utasította el az egyezséget, mondván, északi szomszédjának is több oltóanyagra van szüksége, hogy megbirkózzon a súlyos járvánnyal. Kurz bírálta a megállapodást mondván, hogy Csehországot különösen sújtja a járvány számos halálesettel és a fertőzöttek magas számával, de ennek ellenére nem kapott pótlólagos oltóanyagot az uniós vakcinaelosztás keretében.

"Igazságtalannak és a szolidaritással ellentétesnek találjuk, hogy éppen Csehország nem kapna támogatást" - hangsúlyozta Kurz.