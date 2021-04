Ön nyert? Megérkeztek a hatos lottó nyerőszámai

Egyes elméletek szerint nemcsak a macik, hanem a vaddisznók is kiássák akár a föld alól is az immunerősítő medvehagymát.

A medvehagyma elnevezés nem magyar sajátosság: az Allium ursinumnak a latin nevében is benne van a medve (ursus), és ez több nyelvben is megmaradt. Angolul bear’s (vagy wild, azaz vad) garlic, németül Bärlauch, spanyolul ajo de oso, olaszul pedig aglio orsino néven ismerik a fokhagymás aromájú leveles zöldséget. Azért nevezték el így, mert a medvék is szeretik, sokat esznek belőle, hogy a téli álom után feltöltsék a szervezetüket vitaminnal és ásványi anyaggal – írta korábban a Dívány . Más elméletek szerint viszont azért medvéről kapta a nevét, mert a macik, ahogy a vaddisznók is, annyira szeretik, hogy még a föld alól is kiássák. Igazuk is van, mert mint megírtuk , a növény alkalmas a tél végére megcsappant vitaminkészletek feltöltésére. A népi orvoslás a medvehagymát a vörös- és a fokhagymáshoz hasonlóan a felső légúti megbetegedések megelőzésére és hurut enyhítésére használja, de bélfertőtlenítő szerként is hatásos. A sokoldalúan elkészíthető medvehagyma antibakteriális és gombaellenes összetevői segíthetnek a bélflóra egyensúlyának helyreállításában, a zsenge levelek fokozzák az étvágyat és az emésztőrendszer működését, ugyanakkor csökkentik a vérnyomást és a vérzsírt. A medvehagyma jelentős C-vitamin tartalmának köszönhetően hatékony immunerősítő is, amire most, a koronavírus-járvány idején igen nagy szükség van. A medvehagyma rendszeres fogyasztása a koleszterinszint csökkentésének, így számos szív-érrendszeri megbetegedés megelőzésének természetes módja.