Kétféle oltóanyag gyártását kezdik meg a franciák

Az ország miniszterelnöke szerint azért lehet a lazításon gondolkozni, mert az adatok azt jelzik, hogy egy hete tetőzött náluk a járvány harmadik hulláma.

Florin Citu miniszterelnök szerint Románia június elsején lazít a járványügyi korlátozásokon, és megteszi az első lépést a normalitás felé. Hétfői sajtótájékoztatóján a miniszterelnök elmondta: olyan tárcaközi bizottságot hoz létre, amelyben valamennyi minisztérium képviselője jelen lesz, és mérlegelik, hogy a munkáltatói szövetségek, valamint a szakszervezetek képviselőit is meghívják. Ez a miniszterelnök által vezetett testület fogja kidolgozni a lazítás szabályait. A miniszterelnök szerint az üzletek hétvégi nyitva tartására és az esti kijárásra vonatkozó múlt héttől bevezetett korlátozások eredményesek voltak. "Láthatták, hogy ilyen körülmények között is meg lehet ünnepelni a húsvétot, két vallásfelekezetnek ez már sikerült, és biztos vagyok abban, hogy így lesz a következő időszakban is" - utalt a miniszterelnök a katolikusok és protestánsok mostani ünnepére és az ortodoxok május eleji húsvétjára.

