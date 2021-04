Teltház van a Szent Ferenc Kórház koronavírus utáni rehabilitációs részlegén

A betegek 15-47 százalékának van egynél több poszt-Covid tünete, tünetegyüttese. Egyre több a fiatal.

A Szent Ferenc Kórházban jelenleg telt ház van a Covid-19 utáni rehabilitációs részlegen, miközben a múlt héten elindult az ambuláns rehabilitáció is, amit részint otthoni, részint nappali kórházas elltátás keretein belül végeznek, illetve fognak végezni – fogalmazott az InfoRádiónak Toldy-Schedel Emil főigazgató, aki szerint a mostani érintettek egyértelműen fiatalabb korosztályból kerülnek ki, mint korábban, és a tünetek is sokkal összetettebbek. A szakember elmondta: a tünetegyüttes alapvetően hasonló: ízérzés- és szaglászavar, fulladás, száraz köhögés, a szívizom és a szív külső hártyájának a gyulladása, szívelégtelenség, különféle ízületi- és izomfájdalmak, illetve újonnan kialakult cukorbetegség és pszichés zavarok, köztük az alvászavar, demencia, valamint a gyerekeknél a tanulási zavar. Azoknál, akik otthon élték át a koronavírus-fertőzést, a tünetek gyakorta több héttel később jelentkeznek, kiváltképp a mentális tünetek, a depresszió. Toldy-Schedel Emil megerősítette a Dél-pesti Centrumkórház főorvosának szavait, miszerint eleinte „csupán” a betegek 10-15 százalékánál észlelték a poszt-Covid szindrómát, jelenleg azonban ez inkább már 30 százalék körüli, sőt. Ennek részben az az oka, hogy a tünetek egy része később alakul ki, akár hónapokkal később, részben pedig, hogy egyre több állapotról tudni biztosan, hogy az a Covid-fertőzés egyfajta következménye. Így pedig – ahogyan a nemzetközi irodalomban is szerepel – a betegek 15-47 százalékának van egynél több poszt-Covid tünete, tünetegyüttese.