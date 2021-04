Ferencváros polgármestere sem támogatja az 540 milliárdos kínai egyetemet

Müller Cecília elmondta, hogy a mai rekord halálozási adatok mögött részben a húsvéti adattorlódás áll, de reméli, hogy hamarosan platózik a járvány.

György István államtitkár, az oltási munkacsoport vezetője a szerdai operatív törzs tájékoztatóján ismertette az oltási program aktuális állását.



Ez az eredmény már járványügyileg is meghatározó, jobban bízhatunk benne, hogy az átoltottság növekedésével a járvány is visszaszorul, minden egyes oltással közelebb kerülünk hozzá és hogy visszatérjünk ahhoz, hogy visszatérjünk a normális kerékvágásba - tette hozzá György István. Azokban a csoportokban, ahol a védőoltásokat véghezvittük, például az idősek és az egészségügyi dolgozók körében, radikálisan csökkent a fertőzöttek aránya. Eddig az idősek oltása volt az első, a háziorvosok ezt a feladatot kapták, ma már az aktív korosztály oltása is folyik és zajlik a pedagógusok oltása. Eddig 100 ezer pedagógus kapott oltást és ma újabb 100 ezer pedagógus, óvodai, bölcsödei dolgozó kapott sms-t az oltásra. A pedagógusok egy részének második oltása az érettségik idejére, hétköznapra esik, ezt hétvégére ütemezik át az érettségik zavartalansága miatt, erre sms-ben kapnak tájékoztatást.