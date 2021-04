Tanácstalan a NAV, gyanús-e a NER-találmány, az ethno-fitnesz

Április végéig feljelentés-kiegészítést rendeltek el, hogy végre érdemi döntést hozzanak: kell-e nyomozni költségvetési-csalás miatt vagy sem.



Kérdését feljelentésként értékeltem, és elbírálás céljából a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóságához továbbítottam – írta hétfő dátummal Polt Péter válaszlevelének első részében Vadai Ágnesnek az úgynevezett „ethno-fitnesz” ügyében. A legfőbb ügyésznek a DK-s országgyűlési képviselő a Népszava március 23-i Meghökkentő összegekből alakul a népi edzésforma című cikke alapján vetette föl a költségvetési csalás kérdését. Ugyanis, mint azt lapunk közölte, munkatársunk közérdekű adatigénylés nyomán munkatársunk betekinthetett azokba a pályázatokba, amelyek Kásler Miklós emberi erőforrás miniszter egyedi döntése alapján kaptak támogatást tavaly decemberen, a járvány második hulláma idején. Az ügyről még januárban megírtuk

„A magyar ethnofitness edzésforma kidolgozására” nyert 12 millió forint támogatást a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán, Kásler Miklós miniszter döntése nyomán decemberben a nagykanizsai bejegyzésű Élet Szolgálat Egyesület.

A „magyarosítva” ethno-fitnesznek is nevezett projektben a támogatásból „a földművelő magyar nép zenéjét és táncát” próbálják megkedveltetni. A költségek részletezéséből kiderült: „projektvezetőként” Kása Csaba, a humántárca alá tartozó állami Magyarságkutató Intézet (MKI) szakértője 2 millió forintot kap. A Népszava januárban arról is írt, hogy az Élet Szolgálat Egyesület vezetőjének férje, a szervezet alelnöke, Törőcsik Pál, aki két évtizede volt Nagykanizsa fideszes alpolgármestere a lényegről is fellebbentette a fátylat:



„Ez a mi találmányunk, fitnesz mozgáskultúra magyar népzenére.”

A szervezet honlapján megadott telefonszám nem működik, és az egyesület nagykanizsai címén csak egy üres lakást található. A szervezet elnöke, Törőcsikné Gyurácz Andrea nem is tudta, mi az a „magyar ethnofitness”.