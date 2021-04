Szombaton még süthet a nap, de vasárnapra már mindenhol beborul

Április 17-én lesz a magyarországi premierje 2021 legnagyobb online zenei show-jának, a Hungarian Pictures/ Magyar Képek koncertnek. A magyar származású Leslie Mandoki és zenésztársai a világ számos tájáról kapcsolódtak össze egy közös zenélésre, hogy együtt emeljék fel a hangjukat az összetartozásért.

A pandémia miatti koncertstop egy különleges produkciót hívott életre, a zenei show résztvevői a digitalizáció segítségével a földrajzi távolság ellenére együtt játszanak, rengeteg nézőhöz eljutva. A Mandoki Soulmates online performansza a formáció legújabb lemezére épül, kiegészítve új szerzeményekkel, a közreműködő zenészek pedig a világ számos tájáról kapcsolódtak össze egy közös zenélésre.



Zene az emberség szolgálatában

A Bartók Béla zenekari művére utaló Magyar Képek albumcím már ismerős lehet a zenekedvelőknek, hiszen a Mandoki Soulmates legutóbbi lemezén olyan dalsikerek szerepelnek, mint a Transylvanian Dances vagy a Return to Budapest. A zenekar ezúttal online tér vissza Budapestre - és egész Magyarországra. Leslie Mandoki Tony Carey-vel és a müncheni Soulmates-zenekarával a Starnbergi-tó melletti stúdiójából játszik a közönségnek. Videón keresztül csatlakoznak hozzájuk a Soulmates zenésztársak Los Angelesből, New Yorkból, Bostonból Miamiből, Nashvilleből, Londonból és Berlinből. Kiegészültek még tokiói, sanghaji, pekingi, delhi és moszkvai zenészekkel is. Van olyan zenész, aki New Yorkban, az 52. utcai nappalijából működött közre, de olyan is, aki Dél-Karolina tengerparti strandjáról vagy éppen észak-angliai kastélyának pincestúdiójából. A magyar közönség által is jól ismert és kedvelt előadók is szerepelnek az együttműködésben, többek között Szakcsi Lakatos Béla, Al Di Meola, Ian Anderson, Mike Stern és Richard Bona.

Bartók Béla nyomdokában - Ezt hallhatjuk a koncerten

Leslie Mandoki kedves gyermekkori emlékeket őriz Bartók Mikrokozmoszáról, amelynek darabjait az édesapja gitározta neki. Akkor még nem is sejtette, mekkora hatással lesz rá és zenészgenerációjára a progresszív példatár. A Hungarian Pictures/ Magyar Képek produkciót és annak bázisát, a Living in The Gap + Hungarian Pictures dupla album azonos című, második lemezét Bartók Béla dallamai ihlették. A lemez elkészítésének ötlete egy turné során fogalmazódott meg Leslie Mandoki, Greg Lake (Emerson, Lake & Palmer) és Jon Lord (Deep Purple) fejében, amikor arról társalogtak, hogy mindhárman hatalmas tiszteletet éreznek a bartóki életmű iránt. Lake és Lord sajnos már nem érhették meg a lemez megjelenését, de Mandoki nem mondott le arról az álmáról, hogy magyar zenével kösse össze az egész világot. A Hungarian Pictures zenészeiben partnerre talált ebben, ők ugyanis egytől egyig inspirálónak tartják, ahogy Bartók életműve egyesíti a különböző népek zenei motívumait és a különböző zenetörténeti korszakok formáit. Jane Xie, a produkció zongoristája Bartók munkásságának egyik legnagyobb tisztelője a produkció zenészei közül: „Bartók az egyik kedvenc zeneszerzőm, a dallamvilága hasonlít a kínai melódiákéhoz.” – meséli róla a sanghaji születésű zenész, aki a magyar legenda munkásságából habilitált. Ahogy Bartóknak, úgy a produkcióban részt vevő művészeknek is az a meggyőződésük, hogy a zene nem más, mint egy határokat elmosó kapocs, a különböző kultúrák pedig gazdagítják egymást. Jelképesen az egész földkerekségen átívelő hidat szeretnének építeni ezzel a koncerttel, ahogy szerintük a zeneszerző-népzenekutató gyűjteményei is egyesítik a nemzetek kulturális értékeit. Leslie Mandoki szerint a művészet feladata a felelősségvállalás és a kreativitás, ezeket a szerepvállalásokat pedig tökéletesen tükrözi a produkció is. „A Soulmates nem egyszerűen az a hely, ahol játszunk, hanem ahol toleranciát építünk, ahol a különbözőségeket megosztjuk. Ez egy csodálatos projekt!” – üzente az online koncert nézőinek Richard Bona, Az online koncert TV2 Play oldalán, ingyenes regisztrációt követően nézhető.