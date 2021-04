A hazai erőemelés legendás alakja 79 éves volt.

Meghalt Gruber Vilmos, a hazai erőemelés egyik szülőatyja – jelentette be a Nemzeti Versenysport Szövetség. A legenda generációkat nevelt ki a sportágban. Gruber Vilmos többszörös világ- és Európa-bajnok volt, emellett itthon is komoly eredményeket tudott felmutatni. Versenyzői pályafutása mellett számtalan világ- és Európa-bajnok kiválóságnak segítette a munkáját, felkészülését. 2005-ben a sportágban végzett munkájáért életműdíjat kapott. Megalapította a Gruber's Gym Sportegyesületet, és hozzájárult ahhoz, hogy a magyar erőemelés nemzetközi szinten is elismert legyen. Gruber Vilmos 79 éves volt.