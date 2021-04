Magyar adatok: 207-en meghaltak, 2527 új koronavírus-fertőzöttet találtak regisztráltak

Szűk fél évet bírt ki a 68-as főút nagyatádi elkerülő szakaszának Rinya-hídja a tavaly őszi felújítás után: búvárok próbálják megerősíteni az átkelőt, melynek alapját elkezdte kimosni a patak.

Mint megtudtuk, a közelmúltban már acéloszlopokat vertek le a hídlábak mellé, azokat pedig lemezekkel körbezsaluzták a Szegedi Vízimentő és Tűzoltó Szakszolgálat szakemberei, hogy megerősítsék az építmény alapját, amelyet alig fél évvel az átadás után máris kimosott a Rinya. Mint arról a, a tavaly augusztusi felhőszakadás során megáradt patak a medréből kilépve – történelmi rekordot döntve 353 centin tetőzve – sok helyen elmosta a 68-as főutat, ráadásul több szakaszon, így a nagyatádi elkerülő úton is megrongált hidakat. A főút hídjának javítása októberig tartott , több, mint kétezer köbméternyi kővel pótolták a töltéseket a Magyar Közút által negyedmilliárd forintosra becsült rekonstrukció során. A mederburkolás azonban akkor elmaradt, s láthatóan minőségi problémák is akadtak a kivitelezés során, ugyanis – mint arról az Atádhír beszámolt – húsvét után munkagépek jelentek meg a hídnál. Mint kiderült, a víz alatti cölöpök, illetve a hídkoszorú közül a Rinya kimosta az anyagot – állítólag egy búvár beférne a résbe –, ezért volt szükség az acélcölöpök leverésére, körbezsaluzásukra, illetve a betonkoszorú kiszélesítésére. Megkerestük az út fenntartóját, a felújításért is felelős Magyar Közút Zrt.-t, arra kértünk választ, a jelenlegi munkálatokat miért nem az októberi átadás előtt végezték el, s kinek a felelőssége, hogy újra kell alapozni a hídnál. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy mekkora pluszköltséget jelent az utólagos munka. - A tavalyi árvíz megrongálta a patakmedret, elmosta a mederburkolatot, a töltéskúpok burkolatát és a burkolat vízelvezetését szolgáló rézsűsurrantókat is – felelte megkeresésünkre a Magyar Közút Zrt. illetékese - A patakmeder helyreállítására ősszel és télen többször is kísérletet tett a kivitelező, ám a munkaterület víztelenítését a patak vízszintje és áramlási sebessége miatt nem lehetett megoldani, ezért újra kellett tervezni helyreállítási technológiát. A közútkezelő hozzátette, speciális, víz alatti betonozással javítják a hibákat, ezután következik a mederrendezés, ám a munkálatok alatt nem kell lezárni az érintett útszakaszt.