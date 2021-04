Szinte már minden csapat elállt az Európai Szuperligában való szerepléstől

Döntésük megváltoztatására szólította fel a Szuperliga 12 alapító klubját Aleksander Ceferin, az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) elnöke a szervezet keddi kongresszusán.

A szlovén sportvezető a három-három olasz és spanyol egyesület mellett kiváltképpen a hat angol klubhoz szólt, élesen bírálva az amerikai milliárdosokból, arab sejkekből és orosz oligarchákból álló tulajdonosi körüket.



– fogalmazott Ceferin, aki arra kérte az érintetteket, hogy az angol szurkolók iránti tiszteletből forduljanak vissza. „Térjenek észhez! Nem a futball iránti szeretet miatt, mert azzal nem rendelkeznek” – tette hozzá. Ceferin egy Tottenham Hotspur-szurkolótól kapott e-mailből is idézett a beszéde során. „Ha elolvassák ezt az e-mailt, közel állnak majd a síráshoz” – jelentette ki a sportvezető, aki úgy zárta szavait, hogy ezt a meccset nem veszíthetik el. Eközben Fritz Keller, a német szövetség elnöke azonnali hatályú eltiltását javasolt az alapító csapatoknak. „A 12 klub önző magatartásának már semmi köze nincs ahhoz a játékhoz, amelybe gyerekként beleszerettünk. A labdarúgás nyitott és mindenki számára elérhető. Egy ilyen zárt Szuperliga viszont csak a szupergazdagoknak és szuperszívteleneknek szól” – hangsúlyozta. A 20 csapatosra tervezett Szuperligát hat angol – Manchester United, Arsenal, Liverpool, Tottenham Hotspur, Chelsea, Manchester City –, három olasz – Juventus, AC Milan, Internazionale - és három spanyol - Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid – sztárklub hozta létre. A Szuperligából kimaradó 14 Premier League-klub kedden tanácskozást tartott, a találkozó után kiadott közleményben azt írják, a résztvevők „egyöntetűen és vehemensen ellenzik” az új sorozat létrejöttét, minden lehetséges eszközzel igyekeznek megállítani azt, azonban konkrét lépésekről egyelőre nem számoltak be.

Még három alapító hiányzik

A Spiegel című magazin szerint a Bayern Münchennek, a Borussia Dortmundnak és a Paris Saint-Germainnek is lehetősége van, hogy alapítóként belépjen a Szuperligába. A lap úgy tudja, hogy mindhárom egyesületnek felajánlották a csatlakozást, s bár visszautasították a lehetőséget, a német csapatoknak április 17-étől számolva harminc, míg a franciának tizennégy napja van aláírni a szerződést. A Bayern München kedden aztán kiadott egy közleményt, amelyben kijelentette, nem csatlakozik az új sorozathoz. A The Guardian eközben arról számolt be, hogy a Chelsea és a Manchester City vezetőségének is akadnak kétségei, és nem lehet kizárni a pálfordulásukat. Florentino Pérez, a Szuperliga első elnöke azonban azt mondta, az alapító szerződését aláíró 12 klub számára nincs visszaút – egyikük sem boríthatja fel következmények nélkül a megkötött megállapodást.