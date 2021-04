A Greenpeace üdvözli az MNB-elveket

Eddig több, mint 3 ezer otthonfelújítási támogatás iránti kérelmet adtak be a családok a Magyar Államkincstárhoz, ebből több, mint ezer kérvényt hagytak jóvá – derült ki Novák Katalin családügyi miniszter Facebookon közzétett videójából.

Családonként átlagosan 1,5 millió forintot igényeltek. A legnépszerűbb munkálat a belső tér felújítása volt, erre kért támogatást minden ötödik igénylő. A napelemes rendszerek kialakításának vagy cseréjének költségeihez a kérelmezők 15 százaléka igényelt állami hozzájárulást, a tető felújítását az igénylők 12 százaléka választotta. A január óta igénybe vehető támogatás a költségek maximum fele lehet, és legfeljebb 3 millió forintot ad vissza utólag az állam. Ehhez a teljes felújítási költséget meg kell tehát előlegezniük a családoknak, és arra is figyelniük kell, hogy a felvehető támogatáson belül a munkadíj és az anyagköltség aránya fele-fele legyen. A múlt héten számos feltételen változtatott a kormány, ezek éppen szerdától léptek életbe. Bankmonitor összefoglalója szerint egyes változásoknak örülhetnek az igénylők, de vannak szigorítások is. Az igénylők legszélesebb körét az érintheti, hogy az eddigiektől eltérően nem kell egy éven belül befejezni a felújítási munkálatokat akkor sem, ha az támogatott, fixen 3 százalékos kamatozású kölcsönből történik. Eddig a hitelből finanszírozott munkálatok számláját a kölcsön folyósítását követő egy éven belül be kellett mutatni a banknak, különben elveszett volna a kamattámogatás. Ezt a határidőt most eltörölték, de csak arra az esetre, ha az adós 60 napon belül tesz egy nyilatkozatot, miszerint a hitelösszeget teljes egészében a jogszabályban meghatározott célokra fordítja. Mostantól jogosultak lehetnek a támogatásra azok is, akik szolgálati lakásban laknak. A támogatás feltétele, hogy az igénylők és gyermekeik legalább egy éve a felújítandó ingatlanban éljenek. Ez alól eddig csak az jelentett kivételt, ha a gyermek egy évnél fiatalabb volt, vagy egy éven belül vették a lakást. Most a kivételek közé bekerült, hogy az is felújíthatja saját lakását, aki nem ott, hanem munkahelye miatt egy szolgálati lakásban lakik . Kiegészítették a támogatható munkálatok körét is: a szellőzési, illetve szennyvízkezelő rendszerek cseréje vagy kiépítése költségeinek felét is vissza lehet kérni. Mindhárom módosítás érvényes a már folyamatban lévő igénylésekre is. A támogatás halmozását ugyanakkor korlátozták: külön előírások vonatkoznak azokra az esetekre, amikor a család támogatott otthonfelújítási hitelt is igényelt, amelyből a születendő gyermek miatt elengedték a tartozás egy részét, vagy egészét. Ha például egy családban megszületik a 3. gyermek, és kérik utána a 4 millió forint hiteltartozás-elengedést, akkor a Bankmonitor számításai szerint egy 6 milliós munkálatra már nem 3, hanem csak 2 millió forintot kapnak vissza otthonfelújítási támogatásként. A támogatás összege nem lehet ugyanis magasabb, mint a számlával igazolt felújítási költségek és a gyermekek után járó tartozáselengedés különbözetének összege. Vagyis érdemes a tartozáselengedést nem az otthon-felújítási hitelből, hanem egy másik jelzálogkölcsönből kérni.