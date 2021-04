Válaszokra várnak a színházak az újranyitást illetően

A budapesti színházak többsége óvatos az intézmények nyitását illetően, hiába jelentette be a miniszterelnök, hogy, ha megvan a négy millió beoltott, a teátrumok is fogadhatnak akár már a jövő héten védettségi igazolvánnyal rendelkező nézőket.

Már korábban összeállítottunk egy tervet, amiben májusra – a novemberben megkezdett - Lear király próbáit, a bemutatóját pedig május végére terveztük. Ezt az elképzelést fogjuk revideálni a szabályozás részletei és a fenntartó álláspontjától függően – közölte kérdésünkre a Katona József Színház igazgatósága. - A csütörtöki, már számos médium által szemlézett szakmai tájékoztatón elhangzottak szerint az intézmények kiemelt felelőssége a biztonságos színházlátogatás megteremtése, erre megfelelő felkészülési időt kell hagyni – tették hozzá. - Jelenleg a legnagyobb kihívás az, hogy gyakorlatilag semmit nem tudunk a szabályozásról, a keretekről, egyelőre csupán a nyitási szándékról és a védettségi igazolvány funkciójáról értesültünk. A védettségi igazolvány eleve számos orvos szakmai kérdést felvet a tényleges védettség szempontjából, amit, egy felelős intézményvezetésnek nem lehet figyelmen kívül hagyni. Az pedig a következő lépés, hogy adatvédelmi szempontból milyen módon jogosult a színház ellenőrizni az igazolványokat. A színházak nyitása tehát nem egyszerű feladat, a rendelkezések a nézők beoltottságáról szólnak. A Katona színészeinek, színpadi dolgozóinak átoltottsága körülbelül ötven százalékos. Még nem világos az sem, hogy a színházak speciális munkakörülményei miatt a dolgozókra vonatkoznak-e külön szabályok. Bízunk benne, hogy a szabályozás megfelelő kereteket és kapaszkodókat fog tartalmazni ezekben a kérdésekben. A műsor összeállítása a következő hetek feladata lesz, egyelőre nem tudunk elég konkrétumot a pontos szabályozásról sem, a nézők színházlátogatási hajlandóságáról pedig még kevesebbet. De elsősorban az új bemutatóval és a leállás előtt bemutatott, frissebb előadásokkal készülünk – tették hozzá. Nemcsák Károly, a József Attila Színház igazgatója is arról beszélt lapunknak, hogy felelősen kell dönteni nyitás esetén, illetve a színház nem televízió, hogy egy kapcsolóval azonnal működésbe lépjen. Hosszas előkészítésre van szükség, mondta, hozzátéve, hogy számos kötelezettséget, például elmaradt bérletes előadások pótlását meg kell majd oldaniuk. A direktor reméli, hogy a nyitott kérdésekre mielőbb választ kapnak. A József Attila Színház egyelőre a nyáron szabadtéren játszana és a beltéri kőszínházi szezont csak az ősszel kezdené. Egyébként a teátrum dolgozóinak nagy része már védettnek számít – közölte.



A Trafó munkatársainak a kétharmada is túl van az első, vagy mindkét oltáson. A társulat nélküli befogadóhely beltéren csak ősszel játszana, májustól viszont sétaszínházat, illetve köztéri akciókat terveznek. Sőt, egy szokatlan helyszínen történő bemutatót is elképzelhetőnek tartanak. A Trafó nézői interaktív installációra is számíthatnak, illetve az intézmény galériáját is megnyitják. Idén a szabadtéri színpadok a szokottnál is nagyobb érdeklődést mutattak a Játékszín produkciói iránt, így nyárra szép számmal foglaltak le tájelőadást. Ezek előkészítésére felújítópróbák szerepeltek a májusi tervezetben. Ebben nem lesz változás. Ha lehet, május végén megkezdik az elmaradt előadások pótlását - ezzel a lehetőséggel ugyancsak eleve számoltak már a nyitás bejelentése előtt is. Amennyiben a tájelőadások közötti szabad estéken logisztikailag megoldható, a pótelőadásokat folyamatosan játszanák a Teréz körúti színpadon - nyári évadszünet értelemszerűen nem lesz 2021-ben. Amennyiben a járványhelyzet kedvezően alakul és a hatályban lévő kormányrendeletek lehetővé teszik, az előírásoknak megfelelő védelmi intézkedések mellett, tudunk játszani május közepétől – kaptuk a választ a Thália Színháztól. Örülünk, hogy egyáltalán gondolkodhatunk az újranyitásról, de több információra van szükségünk – mondta kérdésünkre Rudolf Péter, a Vígszínház igazgatója. - A pontos szabályozás és jogi keretrendszer ismeretében tudjuk felmérni a lehetőségeinket. A biztonság, a nézők és a munkatársak egészségének védelme továbbra is elsődleges szempont kell, hogy legyen. A héten újraindítottuk a szakmai munkát. Megfelelő óvintézkedések mellett folynak a Kabaré című musical próbái. Az előadást a tervek szerint júliusban a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon fogjuk bemutatni. Emellett készülünk május elsejére, a Vígszínház 125. születésnapjára. Úgy tudjuk, hogy az Opera egyelőre nem módosítana a májusra tervezett online programjain, a júniusi előadásokról pedig később, a Magyar Közlönyben megjelent részletes szabályozás ismeretében döntenek. A Nemzeti Színházból lapzártánkig nem érkezett válasz a nyitásra vonatkozó kérdéseinkre.