Lehúzták az uniós járványkezelést az európaiak

Korrupció gyanúja lengi be a pandémia brit kezelését. A Transparency International UK jelentése csak hozzátett az elmúlt napok leleplezéseihez a konzervatív kormány "cimborabarát" politikájáról.

Jobb hírt aligha kaphattak volna a brit emberek a hétvége beköszönte előtt, mint hogy a legfrissebb statisztikai adatok szerint az Egyesült Királyság leküzdötte a pandémiát. Az átfogó oltási program 90 százalékkal csökkentette a tünetekkel járó fertőzéseket. A Telegraph idézi Sarah Walkert, az orvosi statisztika és epidemológia oxfordi professzorát, aki szerint a koronavírus a szigetországban jelenleg "alacsony, nagyrészt ellenőrizhető szinten terjed egyes közösségeken belül". Az óvatosság mégis indokolt, hiszen a rettenetes állapotba került India csak péntek hajnaltól számít tiltott desztinációnak és kényszerülnek az innen érkezők tíznapos szállodai vesztegzárba. Az emelkedett hangulatot beárnyékolják a kormányhoz tapadó korrupciószagú ügyek. A Transparency International UK legfrissebb jelentése szerint a múlt év februárja és novembere között a Covid-19 kezelésével kapcsolatban született üzleti szerződések közül minden ötödik megvesztegetés-gyanús és kivizsgálást igényel. A jelenség forrása az a "súlyosan elhibázott eljárás", melynek során a politikai összeköttetéseknek köszönhetően a "VIP sorba" utalt pályázók elsőbbséget élveztek. A civil szervezet felszólította Boris Johnson kormányát, hogy sürgősen nevezze meg azokat a vállalatokat, amelyek a kabinetiroda és az egészségügyi minisztérium által felállított VIP soron keresztül közpénzhez jutottak a pandémia kezdetén. A Transparency International UK 73, a politikai összefonódás "ordító" jeleit viselő szerződést talált. 27, egyéni védőfelszerelés gyártásával, illetve vírusteszteléssel kapcsolatos, együttesen 2,1 milliárd fontot érő kontraktus került a Konzervatív Párttal szoros kapcsolatban álló cégekhez. Sok szerződésre került pecsét tisztességes pályáztatás nélkül. A kormány azzal magyarázza a kétes procedúrát, hogy az egyéni védőfelszerelések megszerzésére irányuló kezdeti globális roham idején rengeteg kéretlen ajánlat futott be, és nagyobb volt a bizalom a miniszterek, alsó- és felsőházi képviselők, illetve egészségügyi tisztviselők által bekommendált vállalatok, mint az ismeretlen "esélylesők" iránt. A héten maga Boris Johnson sározódott be, amikor kiszivárogtatott SMS-üzenetekből kiderült, milyen intenzív kapcsolatban állt a 2020-as év leggazdagabb britjével, Sir James Dyson tory donorral, akit a lakosság leginkább innovatív porszívóival azonosít. A Brexit miatt átmenetileg Szingapúrba költözött, rövidesen hazatérő milliárdos egyenesen a kormányfőhöz fordult, amikor egy a munkavállalói körében felmerült adózási problémát kellett megoldani. Sir James és "BoJo" SMS-váltására múlt év márciusában került sor, amikor a járvány első csúcspontján az újító késznek bizonyult lélegeztetőkészülékeket szállítani a brit kórházakba. A kormányfő a pénzügyminiszter segítségét is igénybe vette, büszkén jelentve Dysonnak: "Rishi szerint minden el van intézve". Amikor a mágnásnak további biztosítékra volt szüksége, Johnson csak ennyit válaszolt: "James, én vagyok az Államkincstár Első Lordja, így biztos lehetsz a támogatásunkban bármihez, amire szükséged van". A legutóbbi miniszterelnöki interpellációk során Sir Keir Starmer, az ellenzék vezére "a korrupció és haveri alapon működő biznisz" megnyilvánulásaként értékelte az üzenetváltást. A munkáspárti vezető vizsgálatot követelt az ügyben, Johnson viszont "nem volt hajlandó bocsánatot kérni, amiért minden követ megmozgatott, mint minden más miniszterelnök tenné hasonló körülmények között, hogy lélegeztetőgépeket biztosítson az ország számára". Dyson ventilátoraira végül nem lett szükség... Az immár két hete tartó korrupciós saga váratlan új fordulata, hogy a Downing Street 10. Dominic Cummings volt stratégiai főtanácsadóját vádolja az SMS-ek közkinccsé tételével. A múlt év végén egy puccs során elmozdított orákulum a miniszterelnöki hivatalból származó források szerint "szisztematikus kiszivárogtatási kampányt folytat, csalódottsága által vezérelve, amiért a dolgok távollétében sokkal jobban mennek". A Dyson-féle SMS-ek nyilvánosságra hozatala mellett a Brexit egyik főépítészének lelkén száradhat a sajtó tájékoztatása arról, hogy Johnson Downing Street-i otthonának méregdrága felújítását egy prominens tory donor finanszírozta. Nem javult a helyzete a napokban David Cameron volt kormányfőnek sem. Mint emlékezetes, az ő és Lex Greensill pénzügyi befektető közötti kapcsolat felgöngyölítésével indult el a jelenlegi lobbizási és korrupciós balhé. Nem kevesebb, mint nyolc Downing Street-i és parlamenti vizsgálat foglalkozik éppen azzal, milyen szerepet játszott Greensill bankja a közszférát érintő ellátási lánc finanszírozásában és milyen hozzáférése volt miniszterekhez és kormánytisztviselőkhöz. A legfrissebb információk szerint Cameron 2020. tavaszán az angol jegybank elnökhelyettesét, Sir John Cunliffe-t is ostromolta, közbeavatkozását kérve, hogy a Greensill részt vehessen a Covid-19-cel kapcsolatos pénzügyi mentőakciókban. A Greensill Capitalt végül az ex-kormányfő tekintélyes kapcsolatrendszere sem tudta megóvni az összeomlástól.