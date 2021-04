Elképesztő méreteket ölt a járvány Indiában

Az ázsiai országban szörnyű következményekkel jár a koronajárvány 3. hulláma, ám senki se higgye, hogy az ország bárhonnan nézve is messze van.

Erre hívja fel a figyelmet a Washington Post vezércikke, külön kiemelve, hogy felbukkanása után néhány hónappal a brit mutáns már tarolt az Egyesült Államokban is. Márpedig Indiában is előkerült egy új változat, amely még igen nagy gondokat okozhat. Ha valahol terjed a betegség, az olyan, mintha megpörgetnék a rulettkereket: bármikor kifejlődhet egy új szerkezetű kórokozó és az ázsiai országban már látni, hogy a fejlemények teljesen kicsúsztak az ellenőrzés alól. Márpedig ha valahol baj van, addig sehol másutt nem lehet nyugodtnak lenni. Nem ismeretes, hogy az eddigi vakcinák mennyire védenek az új törzs ellen, ugyanakkor nem lehet elszigetelni egy 1,3 milliárd lakosú országot. A tragédia azért következett be, mert az Újdelhi-kormány túl korán nyitott. Pedig februárban már úgy nézett ki, hogy túl van a nehezén. Ám a héten 300 ezer új fertőzést regisztráltak és nem érzékelni, hogy az ütem csillapodna. De hát több tízezer nézőt engedtek be a stadionokba, szabad színházba, moziba menni. Még a Gangesz menti hatalmas vallási rendezvényt is megtartották, ahol a közös rituális fürdőzés során milliók tettek a távolságtartás szabályaira. Ezen felül választási gyűlések zajlottak, sőt több államban az urnákhoz járultak a polgárok. Ezek után az egészségügy az összeomlás határán jár, miközben csak a népesség 8,3 százaléka kapta meg az első oltást. De az fontos, hogy belássuk: a pandémia idején minden ország közel van.