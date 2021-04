Napi vírus: 1936 új fertőzöttet találtak, meghalt 176 beteg

A „tömeges oltásra”, amelynek keretében kínai Sinopharm vakcinát adnak be, még hétfőn is lehet időpontot foglalni.

A beoltottak száma 3 603 901, közülük 1 665 067-en már a második adagjukat is megkapták. A magyar lakosság 37 százaléka már megkapta az oltást, szemben az uniós 21 százalékos átlaggal. A háziorvosokhoz 300 ezer adag Sinopharm vakcinát szállítanak ki és a kórházi oltópontokon is már zajlik a tömeges oltás. Azok a regisztráltak, akiknek még nincs időpontja, akár még hétfőn is foglalhatnak interneten a kórházi oltópontokra.