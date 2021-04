A saját "szájkosár-szabályát" fordítja a kormány ellen Szél Bernadett

Egy házaspár hiába próbált vakcinát szerezni az amerikai állampolgárságú, asztmás férjnek, noha a férfi hosszú évek óta Magyarországon él és dolgozik.

a magánegészségügynek a kormány nem engedélyezi a vakcinák beszerzését és beadását, az oltópontok és a háziorvosok pedig csak a tajszámmal rendelkezőket olthatják.

Az amerikai nagykövetség viszont úgy tudja: minden amerikai megkaphatja az oltást, aki a tajszám helyett kilenc darab nullát gépel be a regisztráció során. A 24.hu kereste a NEAK sajóosztályát is, de kérdéseire eddig nem érkezett válasz.

„A férjem elmúlt 60 éves, állandó tartózkodási kártyával és magyarországi lakcímmel rendelkezik. Tizennégy éve tanít vendégtanárként egy budapesti egyetemen, a fizetését Amerikából kapja egy nonprofit alapítványon keresztül. Az egyetemnek így semmibe nem kerül, hogy a Cambridge-ben szerzett PhD-jével órákat ad. De mivel fizetés híján munkaviszonya sincs, az egyetem sem tudta hozzásegíteni, hogy tajszáma legyen és regisztrálni tudjon az oltásra” – mesélte a 24.hu-nak Pálhegyi Krisztina , aki hónapokig küzdött azért, hogy a koronavírus elleni védőoltást segítsen beszerezni a férjének. A kormány márciusi bejelentése szerint a védőoltást azok is megkaphatják, akiknek nincs érvényes tajszámuk. Ám arra nem tért ki a közlemény, hogy mi történik azokkal, akik egyáltalán nem rendelkeznek tajszámmal: ők azok a külföldi állampolgárok, akik huzamosabb ideje tartózkodnak Magyarországon, itt dolgoznak, de társadalombiztosítás helyett a magánegészségügy szolgáltatásait veszik igénybe. A járvány kitöréséig az összes szükséges védőoltáshoz hozzájuthattak, azonban a koronavírus elleni szérumból az összeset lefoglalta a kormány, és Gulyás Gergely miniszter január végén ki is mondta: nem várható, hogy az oltóanyag más úton beszerezhető lesz. Emlékeztetőül:"Ez azért nagy baj, mert több ezer olyan lakosa van Magyarországnak, akik egy joghézag miatt nem kaphatnak oltást, hiába szeretnék" – véli Krisztina. A nő háziorvosa azt tanácsolta, hogy próbálják a férfit a vakcinainfo.gov.hu rendszerében a nevével és kilenc nullával regisztrálni. "Mondtam, hogy ez hónapokkal ezelőtt megtörtént, mások is ezt tanácsolták. A saját regisztrációmmal egy időben a férjemet is regisztráltam ily módon, amint lehetőség nyílt rá. De azóta kiderült, hogy akik így tettek, nem kerülnek az oltásra várók listájára. Az e-mailek viszont azóta is érkeznek a férjem címére, mintha érvényes regisztrációja volna.” A házaspár több amerikai ismerőse is oltás nélkül maradt, és megfertőzte a vírus. Egy idősebb hölgy hetekig volt kórházban súlyos állapotban, hajszál híján kerülte el a lélegeztetőgépet. Már otthon van, de időbe telik, míg felépül. Egy fiatalabb amerikai tanárnő és családanya viszont nem volt ilyen szerencsés: covidos lett, és meghalt a kórházban. Az asszony elment a lakóhelyük szerint illetékes kormányhivatalhoz, megpróbálta kikönyörögni, hogy a férje valamilyen úton-módon bekerülhessen a társadalombiztosítási rendszerbe. Továbbirányították a fővárosi kormányhivatalba, ahol közölték, hogy nem ők az illetékesek az ügyben, továbbküldték a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz (NEAK). Itt az ügyintéző együttérző hangon elmondta, hogy megérti a problémát, de pillanatnyilag nem létezik megoldás, nekik sincs más lehetőségük, mint várni, hogy lesz-e jogszabálymódosítás, ami lehetővé teszi az itt élő, tajszám nélküli külföldiek beoltását.Falus Ferenc volt tiszti főorvos egyébként a 24.hu-nak a múlt héten azt nyilatkozta, szerinte az egészségügyi törvény alapján a koronavírus elleni oltáshoz nincs szükség tajszámra: járványügyi érdekből minden tartósan Magyarországon tartózkodó személynek jár a vakcina, függetlenül attól, hogy rendelkezik-e biztosítással.