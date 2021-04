Putyin egyre jobban fél, most épp színes forradalomtól tart

Hétfő délelőtt Moszkvában zárt ajtók mögött kezdődött meg az előzetes meghallgatás a Navalnij szervezetek ellen szélsőségesség vádjával indított eljárás keretében.

Lesújtott az orosz ügyészség, szélsőséges csoportnak nyilvánította Alekszej Navalnij korrupcióellenes alapítványát és felfüggesztette annak tevékenységét, adta hírül az Echo Moszkvi rádió, a Reuters, az AFP és sok nyugati médiaorgánum az alapítvány ügyvédje, Ivan Pavlov bejelentése illetve Ivan Zsdanovnak, az alapítvány vezetőjének Twitter bejegyzése alapján. Zsdanov közlése szerint azonnali hatállyal függesztették fel a Korrupcióellenes Küzdelem Alapítvány (FBK) és jogutódja, az Állampolgári Jogok Védelmének Alapítványa (FZPG) működését, valamint az úgynevezett Navalnij-törzsek hálózatát, és csatolta az erről szóló határozat fotókópiáját is.



A hatóságok nemzetbiztonsági okokra hivatkozva titkosították az ügy egyes részleteit. Az ügyészek azt kérték a bíróságtól, hogy tiltsák meg e csoportoknak, hogy részt vegyenek a választásokon, tüntetéseket szervezzenek, vagy bármit közzétegyenek az interneten. A szélsőséges szervezetnek minősítés igen súlyos lépés, leginkább terrorszervezetek kerültek eddig ebbe a besorolásba, de ugyanezen a jogcímen tiltották be Oroszországban a Jehova tanúi neoprotestáns egyház működését is. A szélsőséges szervezetekben való tagságért hat évig terjedő börtönbüntetés szabható ki. Ezért Navalnij szövetségeseinek moszkvai központja bejelentette, hogy befagyasztják nyilvános tevékenységüket, mivel az többé nem biztonságos sem a munkatársaik, sem a támogatóik számára. Miután a világsajtót bejárta a hír, és azt délelőtt 11 órakor a TASZSZ orosz hírügynökség is leközölte, a moszkvai ügyészség cáfolatot adott ki.

Tény, hogy a betiltás a bírósági eljárás eredményétől függ, addig csak az érintett szervezetek működésének felfüggesztéséről van szó. A végkimenetelhez azonban sok kétség nem fér, miután múlt pénteken az ügyészség már bejelentette, hogy „szélsőséges csoportnak" tekinti a bebörtönzött Alekszej Navalnij korrupcióellenes alapítványát és regionális politikai szervezeteit. Az ügyészség azzal vádolta Navalnij szervezetét, hogy "megteremtette az alkotmányos rend alapjainak megváltoztatásához szükséges feltételeket", amit többek között egy "színes forradalom" forgatókönyve alapján kíván megvalósítani. A rendőrség már meg is kezdte az országos felgöngyölítést, a múlt hét szerdára Navalnij támogatására meghirdetett tüntetés előtt több vezető munkatársát tartóztatták le, hétvégén pedig újabb kört, több mint 70 munkatársat és támogatót, akik részt vettek a betiltott demonstrációkon.

A newsru.com szerint a Kreml a szeptemberi parlamenti választásokra készülve így akarja elfojtani az ellenzéki mozgalmakat Oroszországban.

Leggyorsabban Németország reagált. Angela Merkel kancellár szóvivője, Steffen Seibert sajtótájékoztatón közölte: az orosz igazságszolgáltatás döntése összeegyeztethetetlen a jogállamisággal, elfogadhatatlan, hogy a terrorizmus elleni harc eszközeit vessék be ellenzékiekkel szemben.