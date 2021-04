Karácsony Gergely szerint elkerülhetőek lettek volna a pénteki tömegjelenetek

Így alakult a pénteki Pfizer-nap Budapesten és több vidéki városban, miután a kormány derült égből villámcsapásként lehetővé tette a kampányszerű oltást egy napra a nyugati vakcinával.

Pár órával azt követően, hogy hatalmas sor alakult ki a Honvédkórháznál a Pfizer vakcinára várakozókból, az intézmény dolgozói elkiáltották magukat: ez az oltóanyag elfogyott, csak Sinopharm és AstraZeneca van, aki azt szeretné, várakozhat tovább. A helyszínre érkezett tudósítónk szerint a Gömb utcai bejáratnál kialakult pfizeres – nemrég még kilométeres – sor percek alatt szétoszlott, sokan hazamentek, mások a kórház főbejáratához mentek elfogadva a felkínált alternatívát. Nem ez volt az egyetlen intézmény, ahol ilyen tumultus alakult ki, a Népszava vidéki tudósítói szerint Székesfehérváron több százan verődtek össze annak reményében, hogy megkaphatják a vágyott nyugati vakcinát. Itt nagyon sok katona jelent meg – akárcsak a Honvédkórháznál –, hogy megpróbálják fenntartani a rendet és megakadályozzák, hogy az emberek a távolságtartást figyelmen kívül hagyva betóduljanak a kórház épületébe. Kaposváron nem alakult ki nagy sor, mert ott kikötötték: bárki, aki az „utcáról esett be”, nem kaphat Pfizert, csak azok, akik már regisztráltak az elmúlt hónapokban, de még nem hívták be őket.

Ezek a tömegjelenetek azért alakulhattak ki, mert a kormány derült égből villámcsapásként jelentette be, hogy pénteken az eeszt.gov.hu -n lehet kifejezetten Pfizerre is jelentkezni. Az egyik megyei kórház oltópontján dolgozó két egészségügyi dolgozó is azt mondta a Népszavának, hogy ezt előttük is titokban tartották az utolsó percig, ők is ma értesültek erről, így semmilyen lehetőségük nem volt felkészülni a rohamra, igaz, reggel aztán a megszokottnál több oltófülkét is megnyitottak. Az első hír a készülődő Pfizer-kampányról a kormánypárti szócsőként fungáló Origon jelent meg a csütörtök péntekre virradó hajnalon nem sokkal éjfél után. A kora reggeli pénteki rádiós nyilatkozatában a miniszterelnök ráadásul mindezt úgy tálalta, mint egy vissza nem térő lehetőséget, mivel figyelmeztetett: aki Pfizert akar, gyorsan regisztráljon, mert ezzel az oltóanyaghoz csak pénteken lehet hozzájutni , ugyanis tartalékolni akarnak a közeljövőre, amikor a 16-18 éves korosztályt tervezik ezzel a szerrel oltani. Később – amikor már több helyen el is fogyott – megjelent a kormányzati oldalon, hogy 100 ezer dózis állt rendelkezésre a pénteki „kampányra”. Pénteken kora reggel hamar kiderült, hogy hetek óta tartó, a keleti szereket dicsérő kormányzati közlések ellenére ez az egyik legnépszerűbb oltóanyag: a regisztrációs rendszer igen hamar összeomlott, vélhetően a nagy érdeklődés miatt. Igaz, az operatív törzs előállt pénteken egy másik magyarázattal: hivatalosan „terheléses támadás” érte az EESZT honlapját , ami a receptfelírási rendszert is érintette.

Uzsoki utcai kórház Fotó: Árpási Bence / Népszava

Ezzel egy időben nagyon sokan a lábukkal szavaztak a Pfizerre: a II. kerületben a Budai Irgalmasrendi Kórháznál közel két kilométeres körzetben nem volt szabad parkoló, a környéken lakók közül többen a fizetős parkolóba álltak be, mert máshova nem lehetett. Tudósítónk a SOTE Klinikáknál azt tapasztalta, hogy a sorban állok vadul nyomogatták a telefonjukat, hátha megnyílik újra a regisztráció, majd amikor nem sikerült, akkor hangosan szitkozódtak. Volt, aki azt morogta, "ebben az országban semmi nem működik". Több olyan fiatalt is láttunk, aki a laptopját is magával vitte és azon frissítette folyamatosan az oldalt. Többen is azt mondták, azért jöttek el, mert az terjedt a közösségi médiában, hogy regisztráció nélkül is beengedik őket.

Ez történt lapunk egyik munkatársával is, aki reggel hétkor ébredve ránézett a telefonjára, látta a híreket a Pfizerről, ezért – miután regisztrálni nem tudott – gyorsan elindult az egyik oltópont irányába. Közben az egyik ismerőse beállt a sorba, tartotta neki a helyet. Amikor kollégánk megérkezett, már sorszámot tartalmazó lapokat osztogattak, de aki később állt be, azt hazaküldték. Végül több órás várakozás után regisztráció nélkül is megkapta a Pfizert. Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézetnél is sorszámokat osztogattak annak a 2-300 embernek, akik zömében a Pfizer-oltás hírére gyűltek össze. Amikor tudósítóink odaértek, azt lehetett hallani, hogy a nyugati vakcinából 250 áll rendelkezésre: az intézet dolgozói végigmentek a soron, 250 főnél lezárták sort.

– Viccelsz? – nevetett egy fiatal srác arra a Klinikáknál, amikor arról kérdezte tudósítónk, miért vágyik ennyire a nyugati szerre. – Azért mert az megbízható, nem kínai gagyi. Néhányan összekuncognak amikor egy kínainak kinéző diák is sorba áll a Pfizerért. „Látod” – mondja a fiú – „ő is ezt választja.” Az Országos Kardiológiai Intézetnél és a budapesti Szent László Kórháznál a katonák már közölték a várakozókkal, hogy csak az kap oltást, aki regisztrált vagy sorbanállás közben tud. De az oldal végig elérhetetlen volt. Erre híre ment, hogy a Klinikáknál nincs ilyen kitétel, így megindult a vándorlás a SOTE irányába.



- A lakótársam a Kútvölgyinél áll sorban, pár perc sétára vagyunk egymástól. Ha valamelyik sor jobban halad, átmegy oda a másikunk - mondta egy fiatal nő a Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinika oltópontjánál. A sor 300-400 méteren át kanyarog fel a Kis-Sváb-hegy oldalán a lépcsőkön, a tömeget főleg 20-30 évesek alkotják. Egy fiatal lány kimerülten pihen le a kanyargó lépcsőknél, egyetemi dolgozata után indult el délelőtt az oltásra. A bejárat közelébe jutott sorstársai két és fél órával hamarabb érkeztek, azóta a sor megduplázódott. - Nem ettem, nem ittam, csak siettem, mert ki tudja, mikor lesz legközelebb Pfizer - mondta, mikor arról kérdeztük, mit gondol a miniszterelnök bejelentéséről, hogy hetekig csak a 16-18 évesek kaphatnak majd az oltóanyagból. Ekkor vicceskedve megjelent egy katona, aki ironikusan közölte, hogy ő "már hazaküldött volna mindenkit". A viccen kevesen nevettek. A tömeget a sorban állás ideje alatt nem informálta senki, annyit tudtak meg csupán az érdeklődők, hogy Pfizer, AstraZeneca és Sinopharm áll rendelkezésre, de hogy van-e még, nem tudták megmondani. - Nekem felajánlották a kínai oltást és az AstraZenecát is, de nem kértem - mondta egy idősebb, 43 éves férfi. Indoklása szerint a Sinopharmból azért nem kért, mert gyakran kell majd külföldre utaznia a munkája miatt, de egyébként is inkább a nyugati vakcinák hatásosságában bízik. Az AstraZenecát pedig azért utasította vissza, mert ott a legnagyobb a különbség a nyugatiakhoz képest, és a védettség is később alakul ki. A sor délután fél három magasságában aztán hirtelen megindult: a bejárattól elterjedt a hír, elfogyott a Pfizer. A többi oltóanyag csak az emberek töredékét érdekelte, ők maradtak. Az útnak induló csoport egy része a Kútvölgyi Klinikához ment, ahol elszörnyedtek a 150-200 méteres sor látványán. Többen azonnal hazaindultak, mondván, nem várnak újabb két órát. - Ragyogó lábon lövés volt a kormánytól: próbáltak nagyot húzni, de még egy rendes rendszert sem tudtak összehozni fél év alatt - mondta a Kútvölgyinél várakozó, egyébként informatikusként dolgozó nő. Mindenki folyamatosan a telefonját nézi, hátha kiderül, érdemes-e még várnia, folyamatosan ismerőseiket hívják az emberek. Hasonlít az egész a Kádári idők praktikáihoz, szájhagyomány útján próbálnak az emberek valahogy hiánycikkhez jutni. Végül megtudtuk, a Kútvölgyinél sorszámokat osztottak ki, de azt nem árulták el az embereknek, hogy akinek nem jutott, az kaphat-e még oltást. - Szerintem feleslegesen várnak sokan, csak az oltópont dolgozói nem akarnak rossz hírt közölni - súgta meg egy katona a sor közepén állóknak. Hiába azonban a bennfentes információ, a várakozók rendíthetetlenül ott maradtak.