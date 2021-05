Győzött a Győr ellen, így bajnok lehet az FTC

Újabb botrány borzolja a kedélyeket a Dárdai Pál vezette, a kiesés ellen menekülő berlini klubnál.

-írja az MTI. Az egyesület befektetőjének, Lars Windhorstnak az egyik szóvivője szerdán közölte, hogy a Windhorst által irányított cég felbontotta az 51 éves szakemberrel kötött tanácsadói szerződést, ezzel Lehmann a Herthánál elfoglalt pozíciójából is távozott. A 61-szeres válogatott ex-futballista egy évvel ezelőtt Jürgen Klinsmann helyére érkezett Windhorst cégéhez, és ezzel a berlini klub felügyelő bizottságába. Az ügy előzménye, hogy a Sky televízió szakértőjeként dolgozó, 12-szeres német válogatott Dennis Aogo az Instagramon megosztott egy Whatsapp-üzenetet, amelyben Lehmann Aogóra utalva azt írta:

Lehmann később a Twitteren bocsánatot kért az üzenet miatt, de a helyzetén ez már nem változtatott. "A Hertha BSC távol tartja magát a rasszizmus minden formájától, az ilyen kijelentések pedig egyáltalán nem felelnek meg azoknak az értékeknek, amelyekért klubunk kiáll és aktívan kampányol" - kommentálta a történteket Werner Gegenbauer, a Hertha elnöke. A Dárdai Pál vezetőedző által irányított Hertha BSC a Bundesligában a kiesés elkerüléséért küzd. Az ügy azért is érdekes, mivel - mint lapunk is beszámolt róla - korábban a csapat kapusedzőjétől Petry Zsolttól vált meg a Hertha. A szakember a Magyar Nemzetben állt ki többek között a kormány bevándorláspolitikája mellett. Az ügyből egy kisebb diplomáciai feszültség is kerekedett.