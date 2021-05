Indiában továbbra is emelkedik a halálesetek és az új fertőzöttek száma

A "szupercsütörtöki" történések közül három bilincseli le leginkább a közvéleményt.

Helyhatósági, főpolgármesteri és tartományi választásokra egyaránt sor kerül a köztudatba szuper-csütörtökként bevonult május 6-án, amikor az Egyesült Királyságban az északírektől eltekintve minden szavazópolgár legalább egy szavazatot leadhat. E sorok írója például ugyanúgy dönthetett Merton és Wandsworth önkormányzata, illetve a londoni vezetés összetételéről, mint a brit főváros főpolgármesteréről. 2019. decembere, a Konzervatív Párt fölényes parlamenti választási győzelme óta ez az első jelentős erőpróba a két nagy párt között - emelték ki a külföldi tudósítók számára szervezett internetes konferencián Sara Hobolt és Tony Travers, a London School of Economics kormányzati és politológai tanszékének professzorai . A Munkáspártot egy éve vezető Sir Keir Starmer most kap bizonyítási lehetőséget. Az ellenzéki és kisebb pártok általában jól teljesítenek a helyhatósági választásokon, most azonban más a helyzet, mert a pandémia közepette a lakosság jobban kiáll a kormány mellett, különösen ha a végrehajtó hatalom a "képes a hozzáértés látszatát kelteni". Márpedig a kiválóan megszervezett oltási programnak köszönhetően a koronavírus járvány visszavonulóban van és a szigetország készül a május 17-i, majd a június 21-i nyitásra. A 48 millió választásra jogosultnak várhatóan csak töredéke jelenik meg személyesen a szavazóhelyiségekben. Ez nem meglepő, hiszen az önkormányzati erőpróbákon még "békeidőkben" is csak egyharmados, egynegyedes a részvételi arány, a járvány pedig a postai voks felé terelte az embereket. A "szupercsütörtöki" történések közül három bilincseli le leginkább a közvéleményt. Az egyik az északkelet-angliai Hartlepoolban rendezett parlamenti pótválasztás. Itt Travers professzor Labour-vereséget vár. A tengerparti város a választókörzet 1974-es megalakulása óta folyamatosan munkáspárti képviselet alatt állt, most azonban a konzervatív jelölt a felmérésekben döbbenetes 17 százalékkal vezet munkáspárti vetélytársa előtt.



Sir Keir Starmer, az ellenzék vezére már előre bocsánatot kért a várható csapások miatt, hozzátéve, "reálisan gondolkozva senki nem várhatta, hogy a Labour a 2019-es, 1935 óta legrosszabb választási eredmény után alig több mint egy évvel győzelmeket arathat". Bár a párt az előző elnökhöz, Jeremy Corbynhoz közel álló radikális szárnya szerint Sir Keirnek le kellene mondania, ha nem tud előrelépést felmutatni, politikai megfigyelők nem számítanak pozíciójának azonnali megkérdőjelezésére. Az Egyesült Királyság túlélése szempontjából a legizgalmasabb kérdés a Skót Nemzeti Párt szereplése a skóciai tartományi választáson. A YouGov közvélemény-kutatása hét mandátumos többséget jósol Nicola Sturgeon első miniszter pártjának, ugyanakkor a skót függetlenség támogatása 45 százalékra csökkent. Sturgeon 2023 vége előtt szeretné megtartatni az újabb függetlenségi népszavazást, amelyet azonban Boris Johnson londoni kormánya nem kíván megengedni. A Munkáspárt a polgármesterválasztásokon is kulcsfontosságú csatákat veszthet el, ami azonban biztosra vehető és némi vigaszt jelenthet Sir Keir számára, az London főpolgármesterének személye. Boris Johnson utóda, Sadiq Khan folyamatosan 20 százalékkal vezet a közvélemény-kutatásokban konzervatív kihívója, a széles körben kevéssé ismert Shaun Bailey előtt.