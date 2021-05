Operatív törzs: Péntek éjfélig regisztrálhatnak oltásra a 16-18 év közöttiek

Egy friss közvéleménykutatás szerint a válaszolók 90 százaléka nem szeretné, ha megépülne az intézmény budapesti kampusza.

- ez derül ki az Opnio Intézet reprezentatív kutatásából. A felmérésről az Euronews számolt be. Eszerint a férfiak 84, míg a nők 68 százaléka hallott arról, hogy a kínai Fudan egyetem a magyar fővárosban is létesítene egy kampuszt. Több mint 90 százalékuk ellenzi, hogy a magyar kormány 500 milliárdos hitelt tervez felvenni Kínától, hogy felépülhessen az intézmény. A kutatás arra is, hogy a kínai intézmény helyére eredetileg egy 8500 magyar hallgatót befogadó diákvárost terveztek. A két terv közötti választást firtató kérdésre 91 százalék mondta azt, a magyar diákok lakhatását segítő beruházást kell megvalósítani a kínai egyetemmel szemben. Noha a Fudant a világ legjobb 50 egyeteme között tartják számon, ennek ellenére ez nem befolyásolta a megkérdezetteket, akiknek 80 százaléka úgy gondolja, még így sem jó ötlet a beruházás. A kínai egyetem érkezését bírálta már az első Orbán-kormány volt minisztere is. Mint lapunk is megírta , Pálinkás József - aki ma az Új Világ Néppárt nevű ellenzéki párt alapítója - felesleges gigaberuházásnak nevezte a projektet. Megjegyezte, biztos lesz olyan diák, aki ezzel jól jár, csak kérdés, milyen áron.