Elmaradt az első negyedévi nagy zuhanás

Kis szerencsével, akár visszaesés nélkül is megúszhatja a magyar gazdaság az első negyedévet, de a nagy zakó biztosan elmaradt az előzetes adatok alapján.

Márciusban 16,5 százalékkal volt magasabb a hazai ipar termelése, mint egy évvel korábban – derült ki KSH gyorsjelentéséből, ami biztató adat az első negyedéves növekedésre nézve. Ugyanakkor a kiskereskedelmi forgalom két százalékkal elmaradt a tavalyi – pánikvásárlásokkal terhelt – márciusi szinttől, ám februárhoz képest így is 0,8 százalékkal több pénzt hagyott a lakosság a boltokban. Az látható, hogy a lakossági fogyasztási kereslet még nem túl erős, ami nem meglepő az elmúlt hónapok fényében, de az ipari adatok erős gazdasági teljesítményről tanúskodnak. Bár a KSH csak a két hét múlva közli az első negyedévi GDP becslését, az már most kijelenthető, hogy az óriási zakót megúszta a magyar gazdaság. Március elején még a Pénzügyminisztérium is azzal számolt, hogy akár hét százalékkal is eshet az első negyedben a magyar gazdaság éves szinten, most már látható, hogy az visszaesés 3,5-4 százalékos lehet. Virovácz Péter, az ING Bank szenior elemzője szerint azzal, hogy az ipar az első negyedév folyamán bővülni tudott mind éves, mind negyedéves összevetésben, biztató jel a GDP-növekedéssel kapcsolatban. Ezzel szemben a kiskereskedelmi forgalom mind éves, mind negyedéves összevetésben elmaradást mutat az idei év első három hónapjában. Ezek alapján az elemző arra számít, hogy főleg a gyenge fogyasztási adatok miatt a GDP az első negyedévben 1 százalék körüli mértékben zsugorodhatott 2020 utolsó negyedévéhez képest, vagyis a kilábalás végül mégis W-alakú lett. Optimistább az adatokat nézve Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője, aki szerint a magyar gazdaság akár visszaesés nélkül is abszolválhatta az első negyedévet, sőt nem zárja ki, hogy negyedéves alapon néhány tizedpontos növekedésről ad majd számot a KSH negyedéves alapon. A Takarékbank elemzője szerint az építőipar és az ipar erőteljesen húzott már az első negyedben, a lakáspiac is jól teljesített, a szolgáltatószektor azonban még vegyes teljesítményt nyújtott. Befolyásolja az első negyedéves GDP adatot a közszféra vagyis az egészségügy és az oktatás teljesítménye is, ez utóbbiban nagy bizonytalanságot okoz az online oktatás – mondta lapunknak az elemző. Éves szinten idén 4-5 százalék közötti, 2022-ben pedig 5 százalékos vagy azt kis mértékben meghaladó növekedést várnak az elemzők, vagyis valamikor 2022 első hónapjaira dolgozza le nagy biztonsággal a gazdaság a koronavírus-válság okozta veszteségeket. Persze mindez nagymértékben függ a járványhelyzettől: ha a Európát és Magyarországot újabb koronavírus-hullámok sújtják, akkor ezek a prognózisok mehetnek a kukába. Az Magyar Nemzeti Bank idén az elemzői átlagnál magasabban, 4-6 százalékos sávba várja a növekedést, míg 2022-re 5-6 százalékos GDP bővülést prognosztizál. A kormány a napokban benyújtott költségvetési tervekben idén 4,3, 2022-re 5,2 százalékot vár. Az elemzők abban egyetértenek, hogy a ipari termelés márciusi 16,5 százalékos teljesítménye meghaladja a várakozásokat: Suppan Gergely szerint az ipari már októberben szinte teljesen kilábalt a járvány okozta válságból. A bővüléshez a feldolgozóipar minden alága hozzájárult. A legnagyobb súlyú járműgyártás kiugróan nőtt, főként az előző év azonos időszakában történt átmeneti gyárleállások miatti alacsony bázisérték következtében. Ugyanakkor áprilisban enyhén visszaeshet az autóipari termelés, például a Mercedes chiphiány miatti átmeneti, több mint egyhetes leállásra kényszerült. Az látható, hogy a globális chiphiány világszinten fékezni fogja az autóipar növekedését, egyre több autógyártó jelzi, hogy komoly fennakadásokat jelent számára a termelésben az alkatrészhiány. Németh Dávid, a K&H elemzője szerint a hazai autógyártás kilátásira vetülő árnyék ellenére következő időszakban, különösen a második negyedévben kimagasló növekedésről szólhatnak az ipari mutatók a tavalyi alacsony bázis miatt. Emellett a feldolgozóipari kilátásokra vonatkozó bizalmi indexek is pozitív képet vetítenek előre. A szakember összességében úgy látja, a mostani kilátások alapján az ipar bővülése elérheti a 10 százalékot. A viszonylag gyengébb kiskereskedelmi adattal kapcsolatban Németh Dávid úgy látja, a következő hónapokban javul a kép. Az év hátralévő részében ugyanis a tavalyi nagyon alacsony bázis kedvezően hat a kiskereskedelmi statisztikára. Két hónapot is érdemes kiemelni, az áprilist és a decembert, mégpedig azért, mert tavaly ezekben a hónapokban volt a legnagyobb visszaesés – tette hozzá a K&H Bank szakembere. Az év második felében a forgalom alakulása attól is függ, hogy a lakosság fogyasztási hajlandósága milyen ütemben növekszik. A mostani kilátások szerint a tavalyi 0,2 százalékos hátrányt ledolgozhatja a kiskereskedelem, az éves növekedés pedig akár 5 százalék körüli is lehet.