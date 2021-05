Dohánybiznisz mellé fásítás: állami pénzeső Lázár János ismerősének

Sokkoló áremelkedést mértek áprilisban: a gépjármű-üzemanyagok 40, a dohányáruk ára 20 százalékkal emelkedett egy év alatt. És még csak ezután jön a gazdaság újraindulása, ami még emelheti az árakat.

Áprilisban 5,1 százalékkal voltak magasabbak az átlagos fogyasztói árak, ennél magasabb inflációt 2012-ben mért utoljára a KSH. Minden elemző arra számított, hogy gazdaság újraindulásával április-májusban visszatér az öt százalék körüli infláció – nos a KSH kedd reggeli adatai szerint pontos volta jóslat: a fogyasztói árak egy év alatt 5,1 százalékkal, egy hónap alatt pedig 0,8 százalékkal emelkedtek. Az elmúlt egy évben a szeszes italok, dohányáruk és az üzemanyagok ára emelkedett jelentősen. A fogyasztói árak az összes háztartást figyelembe véve átlagosan 3,6, a nyugdíjas háztartások körében pedig 3,4 százalékkal emelkedtek. Egy év alatt az élelmiszerárak 2,4, ezen belül az étolajé 22,8, a büféáruké 7,8, a rizsé 7,7, a margariné 7,5, a liszté 7,4, a száraztésztáé 6,8, a cukoré, illetve a gyümölcs- és zöldségleveké pedig egyaránt 4,9 százalékkal emelkedett. A sertéshús ára 6,9, a párizsi, kolbászé 1,6, a sajté 1,2 százalékkal csökkent. A szeszes italok, dohányáruk ára átlagosan 12,2, ezen belül a dohányáruké – főként a termékkört érintő jövedékiadó-emelkedés következtében – 20,1 százalékkal nőtt. A tartós fogyasztási cikkekért 3,4 százalékkal kellett többet fizetni, ezen belül az új személygépkocsik 10,4, a konyhai és egyéb bútorok 5,5 százalékkal kerültek többe. A járműüzemanyagok ára 39,2 százalékkal magasabb lett. Egy hónap alatt az árak átlagosan 0,8 százalékkal nőttek, ezen belül a élelmiszerek 1,1 százalékkal drágultak, a dohánytermékek jövedéki adója április 1-jén tovább emelkedett, ami a termékcsoport árának 3,7 százalékos növekedését eredményezte, míg a járműüzemanyagok ára 1,2 százalékkal mérséklődött – közölte a KSH. Az Erste Bank elemzői szerint megérkeztünk az infláció világába. Az USA-ban, az EU-ban és itthon is túllövést várnak, vártak. Itthon ez már be is következett a hatalmasat ugró üzemanyagáraknak és a dohány és italáruknak köszönhetően. Így a maginfláció moderált, 3,1 százalékos szinten maradt, miközben a fő szám 5,1 százalékra ugrott, míg az elemzők 4,8 százalékot vártak. Itthon az Erste elemzői szerint a jövő év elejéig a felső határnak tekinthető 4 százalék körül alakulhat az infláció – vagyis a magasabb árindex tartósan velünk maradhat. Májusban még 5 százalék közelében maradhat az infláció, azonban a nyári hónapokban visszaesik a tolerancia sáv felső széle, azaz 4 százalék közelébe, de nagy valószínűséggel felette marad. Így idén 4,1 százaléos átlagos inflációra számítunk a tavalyi 3,3 százalék után – mondta Suppan Gergely a Takarékbank elemzője. Az inflációra mindazonáltal a számos felfelé mutató kockázat miatt nem zárható ki, hogy az év hátralevő részében sem kerül vissza a tolerancia sávba. Az év elején mérsékelte az inflációt a sertéspestis következtében elszálló sertéshúsárak kiesése a bázisból, valamint a sertéshúsárak csökkenése. Ezzel szemben a tavalyi év elejéhez képest lényegesen gyengébb forint erősítheti az inflációt, ami látszik a tartós fogyasztási cikkek esetében, az új autók árának emelkedését azonban a lényegesen magasabb műszaki tartalom is befolyásolja. A lakbérek és más piaci szolgáltatások árnövekedése jelentősen lefékeződött, sőt a fővárosban átmenetileg csökkent is. Az üdülési szolgáltatások árait jelentősen mérsékelték a járvány második hulláma miatt meghozott újabb utazási korlátozások és az idegenforgalom ismételt zuhanása. Ellentétesen alakulnak az élelmiszerárak is, a sertés, és általában a húsárak az utóbbi néhány hónapban csökkentek, ugyanakkor a takarmányárak elszállása miatt már elkezdett emelkedni a sertés felvásárlási ára, ami előbb-utóbb megjelenik a fogyasztói árakban is. A katasztrofális tavalyi gyümölcstermés miatt elszálltak a gyümölcsárak, ez azonban idén kiesik a bázisból, a búzaárak emelkedése miatt pedig emelkedhetnek a liszt és pékáruk árai – vélekedett Suppan Gergely.