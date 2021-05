Meghalt Norman Lloyd színész

Pályafutása kezdetén még együtt dolgozott Orson Wellesszel, Alfred Hitchcockkal és Charlie Chaplinnel is.

Elhunyt 106 évesen Norman Lloyd amerikai színész-rendező. Az Emmy-jelölt színész, producer és rendező Los Angeles-i otthonában halt meg - írta a Variety.com, felidézve, hogy Lloyd játszott Orson Welles repertoárszínházában, a Mercury Theatre-ben, Hitchcockkal forgatta a Szabotőr és Chaplinnel a Rivaldafény című filmet.

"Norman Lloyd maga a filmtörténet"

- mondta róla egyik születésnapján az Oscar-díjas Karl Malden. Norman Lloyd 1937-től Orson Welles Mercury Theatre társulatának tagja volt, szerepelt a színház első előadásában, Shakespeare Julius Caesar című darabjának modern adaptációjában. Később 12 Broadway-előadásban játszott és kettőt rendezett is. Első filmszerepe Welles Aranypolgárában lett volna, el is utazott a rendezővel Hollywoodba, de mikor a film költségvetését megvágták, Lloyd kiszállt a produkcióból és hazatért New Yorkba. A filmvásznon végül 1942-ben Hitchcock Szabotőr című filmjében debütált. Később ő rendezte az Alfred Hitchcock bemutatja című sorozatot a televízióban, amiért 1985-ben elismerésben részesült a velencei filmfesztiválon. Már a hatvanas éveiben járt, mikor beválogatták az Egy kórház magánélete című kórházas tévésorozatba, és 1982-1988-ig a nagy sikerű széria mind a hat évadában eljátszotta a veterán, bölcs orvos szerepét. Eredetileg csak egy évadra hívták, az általa játszott orvos rákban elhunyt volna, de a történetben olyan fontos szereplő lett, és a közönség annyira megszerette, hogy a producerek végül nem engedték el. A műsor számos Emmy-díjat kapott. Lloydot 1970-ben a The Name of the Game, és 1974-ben a Steambath című produkcióban nyújtott alakításáért jelölték Emmy-díjra. Mozgalmas társasági életet élt Hollywoodban, barátai között volt Jean Renoir, Buster Keaton és Judd Apatow is. Apatow Kész katasztrófa című filmjében szerepelt utoljára a filmvásznon 2015-ben. Közeli barátja, Dean Hargrove legendás tévéproducer felidézte, hogy a színész élete végéig aktív maradt, születésnapjai eseményszámba mentek.