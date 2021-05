Felméri Cecília: a realizmus és a hitelesség a legfontosabb

Spirál címmel készítette el filmjét a kolozsvári író-rendező. Az alkotó szavai szerint számára a legfontosabb a realizmus és a hitelesség.

Az első egész estés alkotás, szerzői filmes alkotó esetében, általában személyes indíttatású. A Spirál személyes mű annyiban, hogy én is tudok azonosulni azzal, ha egy olyan kapcsolatban vagyunk, ami már nem jó, ám nem tudunk kiszakadni belőle. Ennek ellenére semmiképpen sem önéletrajzi műről van szó, az a dráma, amit látunk a vásznon az nem történt meg velem soha. Pontosabban a történetnek az a fontos fordulata, melyről nem szabad most beszélnünk, mert azzal tönkre tennénk a nézői élményt. Ám éppen ezzel kezdődött minden: erre a most meg nem nevezhető ötletre épült fel végül a forgatókönyv. Óvatosan azért egy kicsit beszéljünk arról, amiről nem szabad: ezt a történetet akár egy thrillerbe is el lehetett volna vinni. A thriller műfaja sosem volt a különösebben vágyott céljaim között. Ugyanakkor, maga a forgatókönyv korábban több fordulatot, sőt durvaságot tartalmazott, melyek az írás során fokozatosan kikerültek végül. Maradt a tiszta realizmus: események egy tó mellett. Régóta dolgoztam a forgatókönyvön, az első változat több mint hét évvel ezelőtt készült. A Spirál világpremierje a pandémia közepén megtartott varsói fesztiválon volt. Világvége hangulatban. A nézőtéren csak lézengtek az emberek, szörnyű volt, hogy a korlátozások miatt a mozikat nem lehetett megtölteni. A fesztiválon a szociális élet is nemlétező volt, amit végül megszoktam, de összességében nem volt jó élmény. A legtöbb rendezvényt, ahová bekerült a film, csak online tartották meg, de a kairói fesztiválra végül eljutottam. Az a vörös szőnyeg, az a luxus, amit ott láttam, az a fogadtatás, ami ért, lehengerlő volt. A Spirál számos pontján, például a színészválasztás terén is eklektikusan merész: a román új hullám világából ismert Bogdan Dumitrache és Borbély Alexandra párosa igencsak izgalmas. Amikor írtam a forgatókönyvet többször eszembe jutott Bogdan, így eljátszottam olykor a gondolattal, milyen lenne, ha ő alakítaná a főszerepet. De aztán mindig elhessegettem a gondolatot, mivel a Spirál alapvetően magyar produkció. Így nagyon sokáig magyar színészt kerestünk, de végül Bogdan lett, ő az, akiről elhisszük, hogy egy tó partján él az Isten háta mögött és színészileg tökéletes a szerepre. Alexandra esetében az általa alakított karakterből fakad a kívülállás, hiszen egyszer csak megjelenik és mintha egy másik világból érkezett volna, szóval ilyen értelemben az „eklektika” szándékolt volt. Mi volt az a pont, amikor Bogdan Dumitrache mellett döntött? Amikor elhittem, hogy a szerepet eljátszhatja egy román színész, aki vállalja, hogy magyarul beszél a forgatás alatt. Így Bukarestben is castingoltunk olyan színészek között, akik főszereplőként képesek elvinni egy filmet. Bogdan volt a legjobb, tetszett neki a forgatókönyv, szerette volna megkapni a szerepet és nem volt azzal problémája, hogy megtanulja a magyar dialógusait, noha nem beszéli a nyelvet. De végül mégiscsak leszinkronizálták. Abban reménykedtem, hogy mivel végig magyarul beszélt a forgatáson, sok időt töltött Budapesten idővel nem lesz olyan erős az akcentusa, mint eleinte, de sajnos ezt nem tudta megoldani. Le is forgattunk egy olyan jelenetet, melyből kiderült volna, hogy az anyja román, ezzel indokolva a jelenséget, de végül nem használtuk, mert a szinkron mellett döntöttünk végül. Miért? Mert tesztvetítések után úgy láttuk, hogy egy magyar mozikban futó film esetében az erős akcentus túl sok olyan kérdést vetett volna fel, mely elterelte volna a történet lényegéről. Nagyon fájt a szíve emiatt? Eleinte nagyon, mert Bogdan az akcentusán túl elképesztően hitelesen beszélt magyarul. Mivel én egy olyan országban nőttem fel, ahol csak feliratoznak, magát a jelenséget szörnyen idegennek érzem, szinte minden film ledobja magáról a szinkront. Sokáig kétségbe voltam esve, hogy az én filmemmel is ez lesz, mindaddig, míg meg nem találtam Fekete Ernőt, aki nagyon jól megoldotta a problémát. Mit szólt ehhez Bogdan? Elégedett volt, dicsérte Ernőt. Belátta, hogy neki Bukarestben még hónapokig kellett volna magyar órákat vennie ahhoz, hogy ki tudja jól mondani az „a” és az „ó” hangokat. A román mozikban is a szinkronos verzió megy majd? Igen! Kíváncsi vagyok, mit szólnak majd a román nézők, amikor meghallják Bogdant más hangján, más nyelven beszélni! Magyar vagy erdélyi rendezőnek tartja magát? Magyarul beszélek, magyar vagyok, miközben természetesen erdélyi is egyben. Nekem nincs problémám egyik szerepkörrel sem. Amikor valaki azt mondja rám, hogy román vagyok, nyilván nem esik jól, de nem csinálok belőle nagy ügyet, mert szinte mindig az állampolgárságomra utalnak. A filmszakmán belül egyébként sosem ért atrocitás, ez egy elfogadó közeg. Művészi szempontból mi hatott önre erősebben: a román új hullám vagy a magyar szerzői filmes hagyomány? Mindkettő. Ezt nehéz „felosztani”. Úgy fogalmaznék, számomra a realizmus és a hitelesség a legfontosabb. Mégsem tudok mindent ennek alárendelni, mint a román új hullámosok, de jó, ha a történetet, amit mesélek, elhiszik nekem. Amúgy rám inkább egyes alkotások hatottak, például Terrence Malick Az élet fája, melyet akárhányszor megnézek, elsírom rajta magam. Miközben objektívan látom, hogy számos pontján „elszállt” a film. Érdekes gondolkodni azon, mi az, ami megpendíti az emberben a belső húrokat. A Spirál a magyar támogatás mellett végül románt állami pénzt is kapott. Igen, meg az Eurimages-tól kaptunk EU-s pénzt is. De itt ne képzeljük azt, hogy óriási összegekről van szó. Több forrásból jött össze egy szerény büdzsé. Ez nem is baj, hiszen én is több kultúrkör tagja vagyok. Manapság Magyarországon az „új” történelmi filmek megszületésének korát éljük. Beugrana egybe esetleg? Nincs most ilyen felkérésem, így nem kell, hogy ezen gondolkodjak. Egyszer nyúltam történelmi témához, forgattam egy vicces animált dokumentumfilmet arról, hogy mennyire emlékeznek Mátyás királyra mostanság Kolozsváron. Szeretik, büszkék rá, de nem tudnak róla túl sok konkrétumot. Info Spirál Mozibemutató: május 13. Bemutatja a Vertigo Média