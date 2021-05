Újra összeáll Merlyn Monroe, II. Erzsébet és Donald Trump

A koronavírus-járvány miatt eddig a színházak és a vendéglátó helyek mellett a múzeumok is zárva tartottak Franciaországban, ám a járványügyi lazítás lassan egyre több intézményt enged újra kinyitni. A párizsban található Musée Grévin Európa egyik legrégebbi viaszmúzeuma és a korlátozások feloldásával ők is gőzerővel készülnek az újranyitásra. A becsomagolt figurák mellett készülnek újak is, a tárlatokat átrendezik így újra fotózkodhatnak a látogatók Elvissel és a királynővel.