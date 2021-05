Egy orosz ellenzéki újságot külföldi ügynöknek minősítettek, egy rádióra pedig végrehajtókat küldtek

Így véget ér a gyülekezési tilalom is az országban.

A szlovák kormány döntése értelmében május 14-én pénteken véget ér a veszélyhelyzet Szlovákiában – írja a parameter.sk . A rendkívüli helyzet viszont továbbra is érvényben marad.

A szlovák kormány még tavaly szeptember 30-án hirdette ki a veszélyhelyzetet, amely október 1-től 45 napon át tartott. Ezt követően a kabinet többször is meghosszabbította, legutoljára április végén. Emlékeztettek arra, hogy veszélyhelyzetet legfeljebb 90 napra lehet hirdetni, de bizonyos esetben többször is meghosszabbítható. Az állam biztonságáról szóló alkotmánytörvény értelmében háború vagy hadiállapot idején, továbbá rendkívüli helyzet és veszélyhelyzet idején az elengedhetetlenül szükséges időre és mértékben korlátozhatók az alapvető szabadságjogok, és kötelezettségek szabhatók ki a közvetlenül veszélyeztetett területeken. Veszélyhelyzetet akkor hirdethet a kormány, ha közvetlen veszély fenyegeti az emberek egészségét és életét. A coronavirus.app péntek délutáni adatai szerint Szlovákiában 294 új koronavírusos esetet regisztráltak az elmúlt napon, és 33 Covid-beteg vesztette életét. Az 5,4 millió lakosú országban a járvány kezdete óta 387 ezer esetben mutatták ki a fertőzést, és 12 ezer áldozatot követelt a járvány. Szombattól Romániában is megszűnik a kijárási tilalom, az üzletek nyitvatartásának korlátozása, a kültéri maszkviselés pedig már csak a zsúfolt helyeken lesz kötelező.