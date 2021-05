Karácsony: a kormány valójában a meggyilkolásunkra törekszik

Több száz Magyarországon élő kínai állampolgárt oltottak be az elmúlt napokban Józsefvárosban. A beoltásukra azért volt lehetőség, mert a kormány elrendelte, hogy már a Magyarországon élő, TAJ számmal nem rendelkező külföldiek is kaphatnak vakcinát.

Mintegy 600 hazánkban élő kínait oltottak be Józsefvárosban, a Szent Kozma Egészségügyi Központban (JEK) szerdán, csütörtökön és pénteken. A sorukra fegyelmezetten váró jelentkezőket alaposan felkészítették: 15 pontos tájékoztató volt náluk, amelyben még azt is előírták, hogy lehetőség szerint rövidujjú pólóban legyenek a gyorsabb oltakozás miatt.



A JEK-be érkezőket magyarul és kínaiul is beszélő – erre az alkalomra gyártott, „Kínai barátaink oltónapja” feliratú egyenpólóban lévő – önkéntesek fogadták és igazították el, az oltópontokra pedig tolmáccsal mentek be.

A csoportos oltást az tette lehetővé, hogy a kormány múlt heti jogszabály-módosítása után már a Magyarországon élő, TAJ számmal nem rendelkező külföldiek is kaphatnak vakcinát. Ráadásul az itt élő kínaiak szívesen elfogadják a Sinopharm vakcinát, amiből itthon bőven van, szinte azonnal kaphat ilyet, aki kéri. A józsefvárosi akcióról a kínai közösség a WeChat nevű alkalmazáson keresztül értesítette tagjait, majd rendkívül gyorsan, egy-két nap alatt megszervezték az oltást. Li Zhen Árpád műfordító, a magyarországi kínai közösség egyik ismert alakja lapunknak elmondta: a hazánkban élő 40 ezer kínai többsége már korábban regisztrált és megkapta oltását, ám sokan vannak, akik még nem beszélik a magyar nyelvet, nem ismerik az itteni előírásokat. A kínai férjével közösen éttermet vezető Balogh Evelin, aki egy hasonló esemény társszervezője volt, elmondta, a budapesti kínai közösség meglehetősen zárt, így a nyelvi nehézségeken túl egyáltalán nem ritka, hogy sokan például azt sem tudják, ki a háziorvosuk. Nekik például nagy segítség volt az oltónap megszervezése, ráadásul így olyanoknak is sikerült beadni a vakcinát, akik egyébként nem vagy csak nehezen kerülhettek volna be az állami ellátórendszerbe. Bár a „Kínai barátaink oltónapja” pólókon a „Sinopharm” felirat is szerepelt a kórház logója mellett, Li Zhen Árpád szerint semmiféle támogatást nem kaptak a vakcinagyártótól.

A kínai vakcina neve csak azért volt rajta a pólókon, mert többségében ezzel oltották a közösséget.