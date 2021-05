Jogerősen pert nyert a DK az Állami Számvevőszék ellen

Megviselt dolgozók, lelkileg megterhelő munka, súlyosabb állapotú betegek - ezekről mesélnek a filmben az intézmény munkatársai.

Egy magyar viszonylatban is egyedülálló filmet forgatott az orosházi kórház a saját Covid-részlegén, ahol egy 12 órás műszakot mutatnak be a nézőknek. Az alkotást a Telex szemlézte. Ebben megszólal több ápoló is, akik közül egyikük nem tudja magát kipihenni, minden nap ugyanolyan fáradtan ébred, másikuk pedig arról beszélt, lelkileg jobban megviselte a harmadik hullámban, hogy több fiatal került a kórházba, mint ősszel.

„Nagyon csodálkozom magunkon, hogy hogy bírjuk. Nagyon jó a kollektíva. Összekapaszkodunk a lányokkal, egymást bátorítjuk. Mindig van, aki mélyponton van, a többiek próbálják kirángatni. Nyilván a család, aki ebben segít, de az erőnknek a végén járunk”

- fogalmazott Zsigáné Kele Csilla ápoló. Karkus Edina gyógytornász arról beszélt, lényegesen sokkal több a beteg és sokkal súlyosabb állapotúak. Molnár István osztályvezető főorvos azt mondta, az átlagnál magasabb gyakori halálozás lelki terhet jelent nekik, a sok beteg pedig fizikai terhet. Több páciens is megszólalt. Az egyik, oxigént kapó beteg szerint az orvosok és az ápolók emberfeletti munkát végeznek a járványban.



Koronavírusos beteg ellátása az orosházi kórházban. Fotó: Rosta Tibor / MTI