Veszélybe sodorja a nyitást az indiai variáns

Nem adatott meg a sokat szenvedő angoloknak, hogy felhőtlenül örüljenek a hétfőn életbe lépő újabb enyhítéseknek, melyeknek köszönhetően megnyithatnak a szállodák, a vendéglátóipari egységek belső terei, a színházak, múzeumok, sportlétesítmények, sőt több mint egy év óta először vegyülhetnek különböző háztartások zárt helyiségeken belül és ölelhetik meg egymást.

Napok óta egyre aggasztóbb hírek érkeznek a három ismert indiai vírustörzs közül a legveszélyesebb, a B.1.617.2 mutáns gyors terjedéséről, mely a szigetország egyes részein, különösen a Manchesterhez közeli Boltonban vált dominánssá. Utoljára a Magyarországon is ismert kenti vírusfajta terjedt hasonló sebességgel. A Sage, a kormány tudományos tanácsadó testülete már múlt csütörtökön prognosztizálta a továbbadás mértékét jelző R mutató gyorsan várható 1 fölé emelkedését, ami elkerülhetetlenül a megbetegedések számának megugrásával jár. Amikor Boris Johnsont péntek délutáni sajtótájékoztatóján újságírók ismételten a május 17-i nyitás esetleges elhalasztása felől faggatták, a kormányfő ezt az oltási program sikerére hivatkozva hárította el. "Őszintén beismerte" azonban, hogy a korlátozások június 21-re kitűzött negyedik, egyben végső feloldása késhet, az erre vonatkozó döntés pedig legfeljebb egy héttel korábban születik meg. A bizonytalanság újabb szöget ver a turizmus koporsójába. Az új járványügyi helyzetkép véget vetett az elmúlt hetek optimizmusának. Az előző héthez képest megháromszorozódott az indiai típusú esetek száma és a vasárnapi politikai magazinműsorokban nyilatkozó tudósok szerint a mutáns "futótűzként terjedhet a be nem oltott lakosság körében". A kormány így ismét változtatott oltási stratégiáján. Az immár a 30-as korosztályig eljutott első dózis felgyorsított beadása helyett a következő napoktól az eddig kimaradt 13 millió ötven éven felüli, krónikus betegségben szenvedő, illetve egészségügyi dolgozó kapja meg sürgősséggel második adagját, 12 hétről 8 hétre csökkentve a két dózis beadása közötti időt. Másik felmerült újításként az AstraZeneca vakcinával újból beolthatják a 40 év alattiakat. Chris Whitty angliai tisztifőorvos szerint az idősebbek második dózisának előrehozatalával lehet megakadályozni, hogy a kentinél 50 százalékkal fertőzőbb indiai mutáns újabb elviselhetetlen nyomás alá helyezze az egészségügyi ellátást. A látszatra most ismét elhanyagolt fiatalabb nemzedék ugyan szélesebb körben adja tovább a fertőzést, de kisebb az esélye a kórházba kerülésre. A pandémia visszaszorítása miatt az utóbbi időben ünnepelt, ennek megfelelően a múlt heti "szuper-csütörtöki" választási sorozatból győztesen kikerült Boris Johnson ismét támadások kereszttüzébe került. A kormányfő minden ijesztő járványügyi statisztika ellenére Indiát csak három héttel Pakisztán és Banglades után helyezte a tiltott országok listájára. "BoJo" maga is lemondta régen tervezett indiai hivatalos látogatását, és állítólagosan Narendra Modi kormányfő iránti gesztusként tette lehetővé, hogy a rendelkezés csak négy nappal a kihirdetése után lépjen életbe. Mindeközben legalább 20 ezren utaztak be Indiából a szigetországba és cipelhették be a virulens vírustörzset.