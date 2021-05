Orbán Viktor lazázott ma egyet a Facebookon

Tárgysorozatba vette az Országgyűlés gazdasági bizottságának fideszes többsége az önkormányzati bérlakásvagyon áron aluli kiárusításáról szóló javaslatot.

Négy nem és nyolc igen szavazattal, két tartózkodás mellett tárgysorozatba vette hétfőn az Országgyűlés gazdasági bizottságának fideszes többsége Böröcz László fideszes képviselő egyéni indítványát az önkormányzati bérlakásvagyon áron aluli kiárusításáról . A javaslat értelmében a forgalmi érték 10-30 százalékáért vásárolhatnák meg a jelenlegi bérlők az önkormányzati bérlakásukat. Ha a törvényalkotási bizottság is tárgysorozatba veszi a javaslatot, hamarosan a plenáris ülés elé kerülhet az elképzelés. A gazdasági bizottság fideszes tagjai nem voltak ugyanakkor egyöntetű állásponton a kérdésben, hiszen ketten közülük – Witzmann Mihály és Szatmáry Kristóf – tartózkodtak – mondta el érdeklődésünkre az ülés után Szakács László, a gazdasági bizottság MSZP-s tagja. Arról is beszámolt, hogy a javaslattal kapcsolatos aggályokat a Fidesz rendre azzal verte vissza: a módosító-javaslatokkal majd lehet rendezni ezeket. Szakács László szerint ugyanakkor már az alapelképzelés is rossz, hiszen éppen a legrászorultabb helyzetben lévő emberek nem fognak majd miatta lakáshoz jutni. A KSH adatai alapján Magyarországon mintegy 1,7 millió ember él a társadalom perifériájára szorulva, mégis alig 117 ezer bérlakás van. Ha ezeket is dobra verik, azzal még jobban ellehetetlenül az otthonhoz jutásuk – magyarázta. A jelenlegi bérlők ráadásul szerinte legfeljebb néhány pillanatig lesznek majd tulajdonosok. Jön majd a „pénzes ember”, aki megelőlegezi a vételárat, az esetleges adósságokat, majd az adásvétel után rögtön egy újabb adásvételi szerződés írat alá a maga javára az egykori bérlővel - fogalmazott Szakács László. Azt mondta: Komló korábbi alpolgármestereként tűzzel vassal kellett irtania az ilyen próbálkozásokat. Most viszont törvény erejére emelik ezt a lehetőséget, hiszen a javaslatban semmi nem garantálja, hogy valóban a bérlő lakik majd később is az adott ingatlanban. Mint korábban beszámoltunk róla, ha csupán az önkormányzati bérlakások felét értékesítik, akkor is legalább 960 milliárd forintos önkormányzati vagyont verhetnek dobra . Az elképzelés ellen a szakmai és civil szervezetek mellett fideszes városvezetők is tiltakoztak. Budapest XVI. kerületének kormánypárti polgármestere, Kovács Péter például egyenesen „marhaságnak”, „mérhetetlenül igazságtalannak” nevezte a javaslatot. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármestere pedig úgy fogalmazott: a jogbiztonságunk alapja, hogy kizárólag a tulajdonosnak – a vonatkozó esetben az önkormányzatnak – van joga saját vagyona tekintetében döntéseket hozni. Nem helyes tehát, hogy az országgyűlés a törvény erejénél fogva, a tulajdonosok felett dönt az önkormányzati vagyon kimondottan nem értékarányos elidegenítéséről. Lapunknak több kormánypárti polgármester is azt mondta, biztosak benne, hogy a törvénytervezet változni fog még. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége a hétvégén azt kérte az országgyűlési képviselőktől: ne vegyék tárgysorozatba az önkormányzati bérlakásállomány felszámolására irányuló indítványt, Böröcz Lászlót pedig kezdeményezése visszavonására szólították fel.