Viharos szélre figyelmeztetnek a meteorológusok

Kedden továbbra is északkeleten lesz felhős, esős az idő, másutt a felhőátvonulások mellett több órára kisüt a nap – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében . Az OMSZ figyelmeztetést adott ki kedd éjfélig. Azt írták, hogy a délelőtti óráktól kezdve a nyugati, délnyugati megyékben van esély zivatarok kialakulására, amelyeket lokálisan intenzív csapadék (10-20 mm), viharos széllökés (60-70 km/h) és jégeső kísérhet. Az északnyugati, nyugati szelet főként a nap első felében nagy területen kísérhetik viharos széllökések. Nyugaton délutántól gomolyfelhők is képződnek, amelyekből szórványosan zápor, zivatar is kialakulhat, estétől pedig ismét felhősödés kezdődik délnyugat felől. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 17 és 22 fok között alakul, de az északkeleti tartósan csapadékos tájakon ennél hűvösebb is lehet.