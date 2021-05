Felborított egy hajót a Tauktae ciklon Indiában, 127 utast keresnek (videó)

Példátlan álhír- és gyűlöletkampánnyal kell megküzdenie a legnépszerűbb német kancellárjelöltnek, a Zöldek társelnökének. Az Annalena Baerbock ellen irányuló támadás hátterében a Kreml állhat.

Annalena Baerbock valakinek nagyon az útjában áll. A Zöldek nem egészen egy hónapja, április 19-én jelentették be, hogy Robert Habeck, a környezetvédők másik társelnöke helyett őt indítják kancellárjelöltnek, s már rögtön, szinte ezután megkezdődött a vele szembeni fake news kampány. Michael Kellner, a Zöldek választási kampányának vezetője megállapította, hogy a Baerbock elleni hadjárat szinte példátlan, teljesen új dimenziónak lehetünk szemtanúi. Szakértők azonban úgy vélik, ez csak a jéghegy csúcsa, a szeptemberi választásig még egy sor sokkoló fejleményre lehet számítani.

Az interneten hamis, meztelen képek jelentek meg Baerbockról, valójában azonban a képeken látható test egy orosz modellé.

A Zöldek jelöltjét a magyar származású milliárdos, Soros György mellett tüntették fel, amivel azt sugallták, hogy Baerbock egy zsidó összeesküvés végrehajtója. Olyan lejáratások is megjelentek, amelyek egyetemi diplomáját vonják kétségbe. Illetve olyan, teljesen abszurd "értesüléseket" is olvasni lehetett, amelyek szerint be akarja tiltani a háziállatokat, hogy így csökkentsék a széndioxid-kibocsátást. Cem Özdemir, a Zöldek volt elnöke úgy foglalt állást, nem érte meglepetésként a lejárató kampány. Több más német biztonsági szakértőhöz hasonlóan úgy véli, a Kreml állhat az egész akció mögött. Oroszország meg akarja akadályozni, hogy a környezetvédők bekerüljenek a következő német kormányba. „Minden demokratának csak azt tudom ajánlani, ne vegyenek részt Vlagyimir Putyin piszkos játszmájában. A német parlamentet Berlinben, s nem Moszkvában, Ankarában, vagy Pekingben választják meg” – fejtette ki. Kiberszakértők a támadás módja alapján az orosz szálat erősítették meg, értesült a Bild napilap. A NATO illetékesei szerint „Moszkva megnyomta a Baerbock elleni gombját”. Josephine Ballon, a digitális erőszakkal foglalkozó HetaAid szervezet vezetője kifejtette, nem a dezinformációk tartalma lepte meg őket, hanem azok gyors terjedése. Mint mondta, az ilyen típusú támadások célja az, hogy elhallgattassák a célpontot. A nők különösen ki vannak téve hasonló akcióknak. A Der Spiegel egy februári felmérése szerint



a német Bundestag női tagjainak 69 százaléka szembesült már ilyen lejáratókampánnyal, 36 százalékuk pedig fizikai támadásról is beszámolt.

Johannes Hillje politikai és kommunikációs tanácsadó a Deutsche Wellében úgy foglalt állást, hogy Baerbock liberalizmusa, népszerűségének gyors növekedése, illetve azzal, hogy egyes jobboldaliak által „baloldalinak” aposztrofált Merkeltől is balra áll, szinte predesztinálja arra, hogy a szélsőséges csoportok ellenségüknek kiáltsák ki. Szerinte két nagyobb csoport szemelte ki magának Baerbockot. Egyrészt a szélsőjobb, másrészt az oroszpárti erők. Hozzátette ugyanakkor, igen nehéz feladat visszavezetni azt, valójában honnan indult a dezinformációs kampány.

Azért is gyanítják, hogy Moszkvából vezénylik a környezetvédők kancellárjelöltje elleni hadjáratot, mert már egy héttel megválasztása előtt keményebb fellépést követelt Moszkva ellen Ukrajna ügyében. Úgy vélte, Kijevnek perspektívát kell adni mind az uniós, mind a NATO csatlakozást illetően, és fokozni kell a Kremlre gyakorolt nyomást. Különösen feltűnő volt az a kijelentése, amely szerint meg kell vonni a politikai támogatást az Északi Áramlat 2 gázvezetéktől, amely Oroszországot Németországgal köti össze, az Északi-tenger alatt halad a nyomvonala, és már egy kis szakasz hiányzik belőle. Bár Berlin és Moszkva viszonya feszültebbé vált az utóbbi időben, Angela Merkel és több más kormánypárti politikus úgy vélte, a gázvezetéket meg kell építeni. Baerbock egyébként Kínával kapcsolatban is keményebb fellépést sürgetett. A 68-as mozgalmak utódpártjának tartott Zöldek már régóta szálkát jelentenek a szélsőjobb, illetve a jobboldali populisták szemében, de az utóbbi időben valóban drámaivá vált ez a fellépés:



az Alternatíva Németországért (AfD) párt is aktív szerepet vállal a Baerbock elleni kampányban.

Orosz hackerek már évekkel korábban is komoly érdeklődést mutattak Németország iránt. Nagy vihart kavart a 2015-ös, a német pártokkal szemben indított orosz hackertámadás. Az év augusztusában feltörték a Bundestag szervereit. Az informatikai támadást vírussal fertőzött levelekkel indították. Az emailt a Bundestag számos politikusa, valamint több pártszervezet is megkapta. 2018-ban kiterjedt támadást intéztek a német kormányzat informatikai rendszerével szemben. Az akció mögött az úgynevezett APT28 orosz hackercsoport állt.



E csoport nevéhez köthető a 2016-os amerikai, valamint a 2017-es francia elnökválasztás manipulációja is.

Ezek az esetek riadalmat keltenek Berlinben, amint az uniós külügyi szolgálatnak az a megállapítása is, amely szerint a dezinformációs kampány sehol sem érzékelhető olyan erőteljesen, mint Németországban. S ez még nem minden. A lejáratások fontos eszköze lehet az RT orosz hírtelevízió tervezett németnyelvű adása, amely sugárzási engedélyt akar kapni Németországban.