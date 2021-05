Megmutatta a világnak

Milák Kristóf arany-, Kenderesi Tamás bronzérmes 200 méter pillangón a budapesti Európa-bajnokságon, Kós Hubert junior világcsúcsot úszott 200 vegyesen.

Az est magyar szempontjából leginkább várt fináléja a 200 m pillangó volt az utolsó előtti a szerdai programban, Kenderesi Tamás és Milák Kristóf csapott össze 200 pillangón. Utóbbi nagyon bekezdett, csak saját világrekordjával versenyzett, attól 37 századdal elmaradva nyert, míg Kenderesi az olasz Federico Burdisso mögött harmadik lett. „Spontán jött az egész, megint elkapott a rossz érzés, a hányinger, nem tudtam, mi a bajom. De tudom régebbről is, hogyha nem érzem jól magam, akkor tudom a legjobb időket úszni. Igyekeztem a technikai elemeket betartani, nagyon figyeltem a tempószámra, láttam az olasz ott van mögöttem, a vége mégis 1:51:1 lett, nem panaszkodom” – összegzett Milák, aki a világ második legjobb eredményével, Európa-csúccsal győzött. "Nem úgy jöttek ki a falak, ahogy kellett volna, ezért kikaptam az olasz csávótól, ez bánt egy kicsit - jelentette ki Kenderesi. - Megoldottam a feladatot, az előfutamban még érződött, hogy régen versenyeztem, a középfutam és a döntő rendben volt. Nem sokat készültünk az Eb-re, ahhoz képest nem volt ez rossz." A férfi gyorsúszók 1500 méteres döntőjével vette kezdetét a szerda délutáni program a Duna Arénában. Kalmár Ákos a negyedik legjobb idővel (15:02.97) várta a finálét, ahol két másodperccel rosszabb idővel hatodikként csapott a célba. A folytatásban a 100 méteres férfi gyors fináléja következett Németh Nándorral. A 21 éves kiválóság egy nappal korábban 48.02-őt úszott, s eltökélt célja volt, hogy a bemenjen 48 másodperc alá. Nagyon jól kezdte el az első 50 métert, a hajrája pedig még annál is jobban sikerült: 47.84-gyel új országos csúcsot ért el, mindez pedig a negyedik helyre volt elég. „Ez egy jól összerakott úszás volt, nagyon örülök neki. Végre átszakadt az a gát, ami után könnyebb lesz ezeket az időket úszni. Most már érzem, milyen, amikor 48 másodpercen belül vagyok. Egy tizedre volt a bronz, de nem vagyok elégedetlen, megyünk tovább” – értékelt Németh az M4 Sportnak. A női 100 méteres mellúszás fináléjában nem volt magyar, nem úgy a férfi 100 hát elődöntőjében, ahol Bohus Richárdért és Kovács Benedekért lehetett szorítani. Mindkét magyar az első futamba nyert besorolást, Bohus hatodikként, Kovács ötödikként ért célba. Mindez előrevetítette, hogy egyiküknek sem lesz meg a finálé, végül a 12. és 13. hellyel kellett beérniük. Női 200 méter pillangón a címvédő és világbajnok Kapás Boglárka volt a selejtező legjobbja, mögötte rögtön a háromszoros olimpia bajnok Hosszú Katinkáé lett a második idő. Jakabos Zsuzsanna ugyan a negyedik volt, de mivel egy nemzetből maximum két versenyző juthatott az elődöntőbe, ezért számára befejeződött a szám, akárcsak Hatházi Dórának, aki 10. lett a rangsorban. Hosszú az első elődöntőbe nyert besorolást, annyit adott ki magából, amennyit kellett: 2:08:75-tel elsőként csapott célba. „A futamgyőzelem volt a cél, elég könnyedén sikerült. Remélem, hogy ennél sokkal jobb időm lesz holnap” – jelentette ki Hosszú. Kapás viszont nemcsak saját elődöntőjét nyerte meg, 2:07:25-tel övé lett a legjobb eredmény is. „Ezt most csak élvezni akartam és élveztem. Egész jóleső úszás volt, elfáradtam, de mégsem úsztam ki magam teljesen. Azt kívánom holnapra, hogy akkor is tudtam élvezni. Szeretném kiúszni magam, az lesz a célom, hogy megnyerjem” – nyilatkozta Kapás. Férfi 200 mellen és női 50 háton nem volt magyar érdekelt, a férfi 200 vegyes elődöntőjében azonban kettő is Cseh László és Kós Hubert személyében. A 14-szeres Európa-bajnok Cseh számára különösen fontos a kontinensviadal, hiszen a 2019-es világbajnokságon úszott ideje ugyan alapvetően olimpiai indulást jelentene neki, de mivel azt lassan két éve nem tudta megközelíteni, Sós Csaba szövetségi kapitány egyelőre nem tette védetté őt a tokiói csapatban. Cseh a sportág történetének első képviselője, aki tíz Eb-n tudott rajthoz állni. A rutinos versenyző az első elődöntőben volt érdekelt, ahol harmadik lett, összesítésben hetedik idővel jutott a fináléba. A 18 éves Kós aztán nagyot robbantott, 1:56:99-tel övé lett a legjobb idő, ami egyben új junior világcsúcs. Alig ocsúdtunk fel, a 15 éves Veres Laura és a 18 esztendős Fábián Fanni részvételével következtek a női 200 gyors elődöntői, ám a finálé egyiküknek sem jött össze.