Szabó Szebasztián aranyérmes 50 méter pillangón

Középsúlyos, némileg meglepő vereséget szenvedett egy hete a Telekom Veszprém a francia Nantes otthonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén: a négygólos, 32-28-as végeredmény egyáltalán nem tűnt végzetesnek, de azért elég veszélyes eredménynek volt mondható. Pláne, hogy a franciák nem arról híresek, hogy idegenben meginognának, sőt: kifejezetten stabilan szoktak játszani vendégként is. A veszprémi visszavágón sem rettentek meg, pedig egy év óta először léphettek pályára telt ház előtt, minthogy a Veszprém Aréna megnyitott kapuin majdnem ötezer pirosba öltözött és az élő kézilabdára meglehetősen kiéhezett drukker özönlött be. A látvány és a felfokozott hangulat nagyon megfogta a hazai csapatot, ijesztően indult a menet: a Nantes simán diktálta a tempót, hat perc sem kellett a 2-5-höz. Pedig Blagotinsek úgy aprította franciákat, hogy arra nehéz szavakat találni, ám a német bírókettős sem keresgélte sokat azokat, hanem csak szimplán kiküldte a túl keményen védekező szlovén óriást (akinek 126 kilójához 203 centi és őserő párosul). A félidő kétharmadánál már háromszor kapott pirosat, így végleg leküldték a pályáról. Omar Yahia révén csak a huszadik perc környékén érte utol riválisát a Veszprém (10-10), majd a vezetést is átvette. A régi Veszprémet lehetett ekkor látni, a brazil Moraes két olyan elemi erejű gólt vágott, hogy még a hálónak is fájhatott, míg Yahia harminc perc alatt öt lövésből öt gólig jutott. A 18-15-ös veszprémi előny kecsegtetőnek tűnt, de a franciák a fordulás után lekopírozták az első félidő elejét: szórták a gólokat, és 20-20-nál ismét egálra álltak a felek (összesítésben maradt tehát a mínusz négy gól). Pechmalbec azonban még az egységes Nantes-ból is kilógott, nagyüzemi góltermelése tartotta életben a francia reményeket. A Veszprém tolta becsülettel a gázkart, de nem tudott ellépni (23-23), és egyre fogyott az idő. A hajrában gigászi verekedésbe torkolló meccsen óriási küzdelem alakult ki, öt perccel a vége előtt a négygólos fórért volt labdája a Veszprémnek. Ráadásul Corrales kapus kikapott egy francia hetest is, de hiába: a plusz háromból csak nem lett négy. Becsületes csatában, de végül elfogyott a magyar csapat, idén nélküle rendezik a Final Fourt Kölnben: Telekom Veszprém–Nantes 32-30, a francia együttes 62-60-as összesítéssel jutott a négyes döntőbe.