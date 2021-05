Gondban lehetnek a külföldre utazásnál az orosz vakcinával oltottak

Egyre több országban oldják fel a járványügyi korlátozásokat, a Szputnyikot azonban fogadják el a legkevésbé a vakcinák közül.

Azonban ettől a gyakorlattól az országok eltérhetnek. Ugyan múlt héten még úgy nézett ki , hogy Ausztria is blokkolja a keleti vakcinákat, nem sokkal később ez megváltozott : már azon polgárok is beutazhatnak az országba, akik a Sinopharm készítményét kapták meg. Hasonlóan döntött Spanyolország is. A portfolio.hu szerint azonban érdemes lesz odafigyelni, melyik ország milyen döntést hoz. Akik nyugati típusú vakcinával lettek beoltva, azokat biztosan nem fogják korlátozni az EU-s országok, mert ezek rendelkeznek EMA-engedéllyel. A kínai oltás esetében azt kell nézni, hogy az adott ország elfogadja-e a WHO által jóváhagyott vakcinákat. Akik az orosz Szputnyik V vakcinát kapták, azoknak ez nem segít: egyelőre sem az EMA, sem a WHO nem hagyta jóvá az orosz vakcinát. Így ők jó eséllyel jelenleg nem tudják megúszni a tesztet/karantént.