Végül az Atlético lett a befutó

Az Atlético Madrid nyerte a spanyol labdarúgó-bajnokságot, miután a záró körben idegenben nyert 2-1-re a Valladolid ellen, ezzel megőrizte vezető pozícióját.

Hiába győzte le a Real Madrid is 2-1-re az Európa-liga-döntős Villarrealt, Zinédine Zidane csapata maradt a második helyen, a Barcelona pedig az Eibar idegenbeli 1-0-ás felülmúlásával szilárdította meg a csalódásnak számító harmadik pozícióját. Diego Simeone együttese legutóbb 2014-ben végzett a pontvadászat élén, a mostani az Atlético történetének tizenegyedik aranyérme. A bajnoki címet bebiztosító gólt az a Luis Suárez szerezte, akit a Barcelona tavaly nyáron ingyen engedett el a fővárosba. Ronald Koeman, a katalánok vezetőedzője egyperces telefonbeszélgetésben közölte döntését a 34 éves támadóval. "Ingyen megválni egy ilyen képességű támadótól, erre csak kevesen képesek" - dohogott Lionel Messi, a Barcelona argentin klasszisa márciusban egy televíziós interjúban, amikor ez a téma szóba került. Izgalmasan alakult a hajrá Angliában is, ahol azt már lehetett tudni, hogy a két manchesteri csapat (City, United) zár az első két helyen. Az viszont csak az utolsó fordulóban dőlt el, hogy a Liverpool és a Chelsea szerzi meg a Bajnokok Ligája-szereplést érő harmadik és negyedik pozíciót. Jürgen Klopp együttese 2-0-ra verte a Crystal Palace-t, ezzel egyértelmű volt a bronzérme. A londoniak azonban 2-1-es vereséget szenvedtek az Aston Villa vendégeként, csak azért tudtak negyedikként zárni, mert az őket üldöző Leicester otthon kapott ki 4-2-re a Tottenhamtől. Olaszországban is izgalmasan alakult a hajrá, a bajnok mögött az AC Milan 2-0-ra nyert az Atalanta vendégeként, ezzel feljött a tabella második helyére, a harmadikra lökve a bergamóiakat. A negyedik BL-résztvevő a Juventus lett, miután idegenben 4-1-re verte a Bolognát, hoppon maradt az ötödikként záró Napoli, amely csupán 1-1-et ért el a Veronával szemben. Ha győz a Napoli, akkor a Juventus indult volna az Európa-ligában.